Árbol limonero: por qué recomiendan colgar corchos en sus ramas y para qué sirve

El corcho actúa como un repelente natural muy eficaz contra insectos rastreros, caracoles y babosas. Al colgarse de forma estratégica con hilos en los accesos de las ramas, dificulta que estos invasores trepen hacia las hojas o los frutos. Además, el sutil balanceo que generan con las ráfagas de viento funciona como un efecto visual que desorienta a insectos voladores como los pulgones y a pequeñas aves que buscan picar los brotes más tiernos.

Los corchos de vino son de gran efectividad para tu árbol limonero.

Como si fuera poco todo, este truco casero también es sumamente beneficioso para la estructura del ejemplar: durante tormentas o vientos fuertes, los corchos actúan como pequeños amortiguadores que evitan que las ramas choquen entre sí y se lastimen, protegiendo los cítricos en formación.

Ya lo sabes, si quieres que tu limonero tenga estos beneficios, todo lo que tienes que hacer es colgar unos cuantos corchos en sus ramas o triturarlos en su tierra para mejorar el sustrato. ¿Estás listo para intentarlo?

Las plagas con mayor presencia en el árbol limonero