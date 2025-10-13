La leche actúa como un fungicida natural, siendo muy eficaz contra el oídio (cenicilla). Las enzimas y proteínas en ella modifican la estructura de los hongos e impiden su crecimiento. Además, esta acción aporta nutrientes como el calcio o el nitrógeno.

Al mantener las hojas limpias, la leche ayuda a que el árbol limonero realice la fotosíntesis de manera más eficiente. Como si fuera poco todo, este truco casero también es beneficioso contra ácaros y pulgones, ya que los azúcares y las proteínas actúan como una barrera.

limonero, leche La leche puede darle grandes beneficios a tu árbol limonero.

Ya lo sabes, si quieres que tu limonero tenga estos beneficios, todo lo que tienes que hacer es rociar un poco de leche en su tallo. ¿Estás listo para intentarlo?

Cómo aplicar la leche en el árbol limonero

Mezcla una parte de leche con 10 partes de agua en un pulverizador. Para infestaciones severas, puedes usar una mayor concentración y pulverizar a diario durante tres días.

Para un uso preventivo, rocía el árbol limonero cada dos semanas. Si las hojas están infectadas, se debe aumentar la frecuencia.

Realiza la aplicación de la leche temprano en la mañana o al atardecer, evitando las horas de sol más fuerte para evitar quemaduras en el árbol limonero.