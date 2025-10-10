El árbol de petróleo vegetal que es el más consumido del mundo

Se le llama árbol del petróleo vegetal porque su fruto produce aceite de palma, un recurso natural tan versátil y codiciado como el petróleo. Cada fruto contiene aceite tanto en la pulpa como en la semilla, y se utiliza en alimentos, cosméticos, detergentes y hasta biocombustibles.

El árbol de petróleo vegetal se cultiva principalmente en regiones tropicales, donde sus frutos producen grandes cantidades de aceite con eficiencia única. Según el Statista el aceite de palma fue el más consumido en 2025, superando por mucho al del girasol o al de oliva. Sin embargo, su popularidad también genera desafíos ambientales, ya que su expansión puede afectar bosques, biodiversidad y comunidades locales.

Arbol de palma (1) Cada palma, cada fruto y cada litro de aceite nos recuerda la magnitud de un recurso que influye en la alimentación, la industria y el comercio global.

Como es este árbol tan codiciado

Proteger su cultivo sostenible no es solo un acto económico, es garantizar que su producción respete los ecosistemas y las comunidades, equilibrando la demanda mundial con la conservación de la naturaleza.