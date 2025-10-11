Gimnasia y Esgrima realizó una campaña brillante

Gimnasia y Esgrima fue el ganador de la Zona B con 63 puntos, en una campaña brillante. Tuvo a dos entrenadores a lo largo de los 34 partidos de la temporada: el ciclo lo arrancó con Ezequiel Medrán durante 22 encuentros, mientras que Ariel Broggi estuvo a cargo en las últimas 12 fechas.

El conjunto blanquinegro viene de ganarle 1 a 0 a Defensores de Belgrano en el estadio Víctor Legrotaglie, logró quedarse con el primer lugar, y la chance de jugar la soñada final por el ascenso directo a la Primera División del fútbol argentino.

Así llega Deportivo Madryn

Deportivo Madryn, equipo dirigido por Leandro Gracián, se adjudicó el primer puesto de la Zona A.

El equipo de la Patagonia alcanzó los 60 puntos y por primera vez está tan cerca de subir a la máxima categoría del fútbol argentino.

Cómo se define la final por el ascenso

La final por el primer ascenso a la Liga Profesional será a un único partido.En caso de empate habrá un tiempo suplementario de 30 minutos (dos períodos de 15’ cada uno) y de continuar con la paridad en el marcador el ascenso se definirá con tiros desde el punto penal, El equipo que pierda la final, irá por la revancha en el reducido.

El historial entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Se enfrentaron en siete oportunidades con 4 triunfos de Gimnasia y 3 victorias de Madryn. En el último enfrentamiento el Lobo perdió 1 a 0 por los cuartos de final del Reducido del año pasado, en Puerto Madryn. Nicolás Ferreyra, que hoy juega para Gimnasia y Esgrima, marcó el gol.

El Blanquinegro en el encuentro de ida había ganado 3 a 1 y por eso se clasificó ese día a las semifinales.

Datos de la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn

Día: Sábado 11 de octubre

Hora: 17

Estadio Platense

Árbitro: Nicolás Ramírez

TV: TyC Sports

Nota: Partido único. En caso de empate, hay suplementario y penales.

Probables formaciones

Deportivo Madryn: Yair Bonnín; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Alejandro Gutiérrez y Diego Martínez, Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Nicolás Maná y Diego Crego, Nazareno Solís y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia y Esgrima: César Rigamonti: Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Matías Muñoz, Fermín Antonini o Ignacio Antonio, Nicolás Romano, Facundo Lencioni; Mario Galeano y Nicolás Ferreyra. DT: Ariel Broggi.