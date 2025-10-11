Cómo cuidar una planta de margaritas en octubre para llenar de color y vida el jardín

margarita Las margaritas clásicas tienen pétalos blancos alrededor de un centro amarillo. Imagen: Freepik.

Cómo cuidar la planta en octubre

Cuando llega la primavera, las margaritas se convierten en una de las plantas más encantadoras del jardín. Su floración comienza a intensificarse en octubre, llenando los canteros de color y frescura. Pero para que luzcan en todo su esplendor, necesitan algunos cuidados básicos que aseguran un crecimiento saludable y una floración prolongada durante toda la temporada.

Los expertos de Interflora revelan que el primer paso es ubicarlas en un sitio soleado. Estas plantas aman la luz directa, por lo que es ideal que reciban al menos seis horas de sol al día. Si se encuentran en macetas, es recomendable colocarlas en balcones o terrazas bien iluminadas. En lo que respecta al riego, debe ser moderado, el suelo tiene que mantenerse ligeramente húmedo, evitando encharcar las raíces, ya que el exceso de agua puede causar pudrición.

margarita Es esencial cultivar esta planta al sol. Imagen: Freepik.

Durante octubre, también es momento de renovar la tierra con un sustrato fértil y bien drenado. Puedes añadir un poco de compost o abono orgánico para ayudar a que la planta produzca flores más grandes y resistentes. Además, puedes quitar las flores marchitas estimula la aparición de nuevos brotes y mantiene la planta vigorosa.

Teniendo en cuenta estos cuidados, las margaritas florecerán con fuerza durante toda la primavera, convirtiéndose en las verdaderas protagonistas del jardín y llenándolo de color y alegría.