Secretos para cuidar una lavanda en octubre: atrae mariposas y abejas al jardín

flores de lavanda El aroma a lavanda es una fragancia distintiva y fresca. Imagen: Freepik.

Cómo cuidar una planta de lavanda en octubre

Para resaltar y potenciar la belleza de la lavanda, es importante tener en cuenta varios detalles. Se adapta a lugares donde hay mucho sol y poca lluvia. Debe recibir unas seis horas de luz solar directa al día. Si la vas a tener plantada directamente en el jardín, analiza que ningún árbol le pueda hacer sombra o no prosperará.

Aunque la lavanda es una planta resistente a la sequía, necesita una pauta de riego para prosperar y florecer de forma adecuada, sobre todo si se encuentra plantada en maceta. Deberás incrementar el riego en primavera y verano, pero no te excedas ya que puedes provocar la pudrición de las raíces.

lavanda Proporciona los cuidados adecuados y tu planta de lavanda resaltará en el jardín. Imagen: Freepik.

Otro detalle para tener en cuenta durante la época primaveral es realizar una poda para mantener la planta compacta, estimular el crecimiento y conseguir una floración más abundante. Recorta aproximadamente un tercio del crecimiento viejo, usando tijeras limpias y evitando cortar la parte leñosa de la lavanda para no dañarla.

Lo ideal es plantar en suelos arenosos, limosos o rocosos con excelente drenaje. A pesar de que no requiere mucha fertilización, si el suelo es pobre puedes aplicar un abono de liberación lenta en la superficie durante primavera.