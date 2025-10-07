Inicio Sociedad Rosal
Cómo cuidar este encantador rosal trepador en octubre para que llene de flores tus cercos

Esta planta trepadora tiene hermosos ramilletes de rosas pequeñas dobles. Destaca por ser una de las únicas especies de rosal que no tiene espinas

Paula García
Conoce el rosal que tiene más flores que una buganvilla. Imagen: Pexels.
Si quieres una planta ornamental y de fácil cuidado para el jardín, existen varias alternativas posibles, pero las enredaderas son las más elegidas. Resultan útiles para disimular lo que no se quiere enseñar, sirven para vestir una pared con follaje verde o incluso para conseguir privacidad de tus vecinos.

Ya sea una hiedra inglesa decorando una casa de ladrillo, o una glicina colgando en un porche, puedes escoger entre una enorme variedad de plantas para decorar el jardín. Si escoges un rosal trepador, además conseguirás ese plus de color y alegría que tanto te gusta.

El rosal de Banksia puede ser la alternativa ideal para cultivar en casa, ya que tiene una floración irresistible en primavera, y requiere pocos cuidados. Puede alcanzar entre seis y ocho metros de altura si tiene una estructura por la que trepar, pero destaca por sus hermosos ramilletes de rosas de colores blancas y amarillas, mucho más pequeñas que el resto de variedades de rosales.

rosal banksiae
Si estás planeando cultivar esta planta en casa, a continuación, te dejamos una guía de cuidados para tener en cuenta durante el mes de octubre, justo en plena floración. Una manera genial de llenar de vida y color el jardín.

Cuidados especiales de la planta en octubre

Según los expertos de Verdecora, un detalle importante para tener en cuenta para que la planta se desarrolle de forma correcta es que demanda un soporte o pared sobre el que crecer. Si le proporcionas una reja o la cultivas cerca de un muro, puede llegar a alcanzar un tamaño majestuoso.

El único cuidado imprescindible que requiere es una exposición a pleno sol, aunque en climas cálidos, lo ideal es ubicarlo en un espacio con sombra parcial. Este rosal prospera en suelos bien drenados, profundos y ricos en materia orgánica.

Puedes plantar una rosa de Banksia en cualquier tipo de suelo, pero si le proporcionas una dosis de compost o estiércol, mejoras la estructura del suelo aportando nutrientes que puede absorber la planta.

rosa banksiae
El riego de este rosal rústico debe ser moderado, y se centra principalmente en los meses de primavera y verano, aplicando una o dos veces por semana, con menos agua en otoño e invierno. La prioridad es mantener el suelo fresco utilizando cantidades moderadas de agua. Además, se recomienda regar temprano en la mañana en la base de la planta para reducir la evaporación.

Teniendo en cuenta estos cuidados, esta planta trepadora llenará de flores el muro de tu casa. Cabe destacar que es uno de los rosales más abundantes en floración.

