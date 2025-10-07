Cómo cuidar este encantador rosal trepador en octubre para que llene de flores tus cercos

rosal banksiae Esta plata puede crecer hasta ocho metros de altura si tiene una estructura por la que trepar. Imagen: Pexels.

Si estás planeando cultivar esta planta en casa, a continuación, te dejamos una guía de cuidados para tener en cuenta durante el mes de octubre, justo en plena floración. Una manera genial de llenar de vida y color el jardín.

Cuidados especiales de la planta en octubre

Según los expertos de Verdecora, un detalle importante para tener en cuenta para que la planta se desarrolle de forma correcta es que demanda un soporte o pared sobre el que crecer. Si le proporcionas una reja o la cultivas cerca de un muro, puede llegar a alcanzar un tamaño majestuoso.

El único cuidado imprescindible que requiere es una exposición a pleno sol, aunque en climas cálidos, lo ideal es ubicarlo en un espacio con sombra parcial. Este rosal prospera en suelos bien drenados, profundos y ricos en materia orgánica.

Puedes plantar una rosa de Banksia en cualquier tipo de suelo, pero si le proporcionas una dosis de compost o estiércol, mejoras la estructura del suelo aportando nutrientes que puede absorber la planta.

rosa banksiae El rosal Banksia tiene flores amarillas. Imagen: Freepik.

El riego de este rosal rústico debe ser moderado, y se centra principalmente en los meses de primavera y verano, aplicando una o dos veces por semana, con menos agua en otoño e invierno. La prioridad es mantener el suelo fresco utilizando cantidades moderadas de agua. Además, se recomienda regar temprano en la mañana en la base de la planta para reducir la evaporación.

Teniendo en cuenta estos cuidados, esta planta trepadora llenará de flores el muro de tu casa. Cabe destacar que es uno de los rosales más abundantes en floración.