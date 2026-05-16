Los hospitales de Mendoza activan dos alertas diarias por embarazadas en situación de riesgo

Salud embarazo ecografía En Mendoza existe un mecanismo denominado "botón de alerta" se activa cada vez que un profesional de la salud detecta una gestante en riesgo.

La directora de Maternidad e Infancia, Natalia Courtis, explicó a Diario UNO que el sistema busca evitar que las pacientes queden fuera de seguimiento.

“Cuando se activa el botón de alerta, los efectores de salud salen a buscar a esa mamá para garantizar la continuidad de los controles y el abordaje interdisciplinario”, detalló.

Un problema cada vez más visible

Desde el sistema sanitario sostienen que años atrás estas situaciones estaban mucho menos visibilizadas. Hoy existe una mayor detección de padecimientos mentales durante el embarazo y de consumos problemáticos asociados. El incremento de nacimientos fuera de término llevaron al sistema a tratar de llegar antes de la constatación de nacidos con cocaína en sangre, por ejemplo.

Los especialistas remarcan que no se trata solamente de adicciones, sino también de cuadros de depresión, ansiedad, violencia, vulnerabilidad social y falta de redes de contención familiar.

“Antes no estaba tan visibilizada la necesidad de acompañar la salud mental de las embarazadas y generar una red de apoyo para esa mamá”, señaló Courtis en una charla con Diario UNO.

Según explicó, en muchos casos los problemas de salud mental aparecen estrechamente ligados al consumo de alcohol y drogas, lo que obliga a una intervención conjunta entre obstetras, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales.

maternidad madre mano hijo El sistema apunta a contener a la madre y a llegar antes de que nazca el bebé con problemas de salud asociaciados a la gestación. Para los especialistas es esencial el apoyo de la familia.

Cómo funciona el “botón de alerta”

El protocolo se activa cuando los profesionales detectan señales de alarma durante los controles prenatales: consumo activo de sustancias, abandono de controles médicos, situaciones de crisis emocional o contextos de extrema vulnerabilidad. Una de las tendencias que dejan estos registros es el consumo de sustancias que van desde cocaína marihuana y benzodiazepinas, es decir sedantes.

A partir de allí intervienen equipos de salud mental y dispositivos territoriales que realizan seguimiento, contención y acompañamiento.

El objetivo es sostener el vínculo de la embarazada con el sistema sanitario y evitar consecuencias tanto para la madre como para el bebé.

Desde los hospitales remarcan que el aumento de activaciones no necesariamente implica un crecimiento abrupto de casos, sino también una mejora en la detección y en la decisión de abordar situaciones que durante años permanecieron invisibilizadas.

Sin embargo, reconocen que el fenómeno genera preocupación creciente en Mendoza, especialmente por el impacto del consumo problemático en sectores vulnerables y por la necesidad de fortalecer las redes de asistencia y prevención.

Más de 1.000 consultas por intoxicaciones en 2025

La situación de mujeres adictas que transitan un embarazo puede ponerse en contexto con otros datos que se conocieron recientemente por las estadísticas del Boletín Epidemiológico de abril de este año.

Según el análisis, más del 85% de las intoxicaciones notificadas estuvo asociado al abuso de alcohol y drogas ilícitas.

drogas El alcohol y las drogas lideran las consultas por intoxicaciones en los hospitales de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Drogas y alcohol, los principales factores

El informe muestra que las drogas encabezaron los casos registrados, con 476 intoxicaciones, equivalentes al 47,98% del total.

En segundo lugar apareció el alcohol, con 371 casos, lo que representa otro 37,39%.

Muy por detrás quedaron:

otros tóxicos: 105 casos (10,58%);

sustancias cáusticas: 38 casos (3,83%).

Desde Epidemiología señalaron que esta distribución refleja que gran parte de la carga sanitaria observada responde a episodios agudos asociados al consumo de sustancias y no tanto a exposiciones accidentales a productos domésticos o industriales.

Siete de cada diez casos fueron hombres

Otro dato que encendió alertas es el fuerte predominio masculino entre las personas intoxicadas.

De los 992 casos registrados:

719 correspondieron a hombres (72,4%);

269 a mujeres (27,1%);

4 fueron reportados en la categoría “otros”.

El informe sostiene que esta diferencia podría estar relacionada con una mayor exposición de la población masculina a contextos de riesgo asociados al consumo agudo de sustancias, aunque aclara que el fenómeno requiere un análisis más profundo sobre esta radiografía de las adicciones en Mendoza.