Mal de ojo: los síntomas de que tienes ojeadura y cómo detectarlo con dos ingredientes que tienes en casa

mujeres, mirada, envidia, mal de ojo Cuando la gente te tira mal de ojo, se debe a que te miran con envidia y malas intenciones, y al absorber esas energías, hace que tu cuerpo se manifieste de diversas formas. Fuente Infobae

Señales de que te han hecho mal de ojo

Cuando tengas sospeches que te echaron el mal de ojo, el primer paso para recuperarte y eliminar esa mala energía es identificar los síntomas. Los más comunes son:

Cansancio la mayor parte del tiempo y no se cura ni con el descanso: señal primera de que alguien te ha estado absorbiendo las energías y proyectando una carga negativa hacia tu persona.

Tenés bloqueo mental: el sentimiento de vacío mental, pese a tener planes o mucho trabajo, es una clara señal de mal de ojo. Suele suceder cuando envidian tus proyectos.

Ocurren pequeños accidentes: se te cae el celular y se rompe, perdés las llaves, te hacen una multa o se rompen objetos de tu casa.

vaso, sal, agua Detectar las señales de mal de ojo con un ritual casero es lo ideal y deshacerte de la mala energía con una poderosa limpieza energética es la solución. Fuente Canva

Tenés un nivel de irritabilidad que antes no: es un síntoma de saturación energética, tu sistema nervioso está intentando procesar una toxicidad ambiental que has absorbido de algún encuentro o conversación.

Bostezar mucho: es un mecanismo de limpieza profunda, tu sistema detecta que el aire emocional pesa y trata de oxigenarse para soltar la carga externa.

Cómo eliminar el mal de ojos con 2 ingredientes que tienes en casa

El ritual para eliminar el mal de ojo es sencillo y lleva tan solo 2 ingredientes y 1 objeto: un vaso transparente de vidrio, agua, sal. Cuando juntes los ingredientes, haz lo siguiente: