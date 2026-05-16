Mal de ojo: los síntomas de que tienes ojeadura y cómo detectarlo con dos ingredientes que tienes en casa

De acuerdo con arraigadas creencias populares muchas veces hay personas que con tan solo mirarnos dejan una huella pesada en nuestro día a día a través de la envidia o la proyección de sus propias carencias. Así lo aseguran quienes creen en estas "malas vibras" y las llaman mal de ojo.
No se trata de una mala fortuna personal, sino que tu campo vibratorio ha absorbido más energía de la que puede procesar porque, justamente, el mal de ojo es la creencia de que una persona puede desear el mal, causar daño o mala suerte con tan solo mirarla y si el otro tiene un poder de absorber energías, sin duda las recibirá.
Si te ha pasado que tienes días en los que simplemente todo se siente más denso, te cuesta concentrarte, estás más cansada de lo normal o tienes pesadillas recurrentes, es probable que en el trabajo, en la calle, en esa reunión con amigas, con tu ex o incluso en la facultad o escuela, te hayan mirado con intenciones que están por fuera de tu energía.
Señales de que te han hecho mal de ojo
Cuando tengas sospeches que te echaron el mal de ojo, el primer paso para recuperarte y eliminar esa mala energía es identificar los síntomas. Los más comunes son:
Cansancio la mayor parte del tiempo y no se cura ni con el descanso: señal primera de que alguien te ha estado absorbiendo las energías y proyectando una carga negativa hacia tu persona.
Tenés bloqueo mental: el sentimiento de vacío mental, pese a tener planes o mucho trabajo, es una clara señal de mal de ojo. Suele suceder cuando envidian tus proyectos.
Ocurren pequeños accidentes: se te cae el celular y se rompe, perdés las llaves, te hacen una multa o se rompen objetos de tu casa.
Tenés un nivel de irritabilidad que antes no: es un síntoma de saturación energética, tu sistema nervioso está intentando procesar una toxicidad ambiental que has absorbido de algún encuentro o conversación.
Bostezar mucho: es un mecanismo de limpieza profunda, tu sistema detecta que el aire emocional pesa y trata de oxigenarse para soltar la carga externa.
Cómo eliminar el mal de ojos con 2 ingredientes que tienes en casa
El ritual para eliminar el mal de ojo es sencillo y lleva tan solo 2 ingredientes y 1 objeto: un vaso transparente de vidrio, agua, sal. Cuando juntes los ingredientes, haz lo siguiente:
- Llena el vaso con agua hasta el borde.
- Agrega una cucharada de sal y mezcla hasta que se disuelva.
- Poné el vaso debajo de tu cama, cerca de donde duermes.
- Antes de dormir, tenés que pensar o decir intencionadamente: “Quiero liberar cualquier energía que no me pertenece”.
- Deja el vaso durante toda la noche.
- A la mañana siguiente, observa el agua: si está clara, tenés una energía estable; si está turbia, con burbujas o residuos, se asocia simbólicamente con energía densa o acumulada, es decir, con mal de ojo.