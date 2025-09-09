Destellos de luz en los ojos: qué significa cuando a una persona le ocurre

¿Qué significa los destellos de luz en el ojo?

Estas luces o flashes en los ojos, que por lo general tienen forma de estrellas que aparecen y desaparecen, suelen estar relacionados con alteraciones en la retina o el humor vítreo, el gel transparente que rellena el interior del ojo. Cuando este gel se mueve o tira de la retina, puede estimular las células nerviosas, provocando la sensación de luces intermitentes.

ver destellos de luz (1) Los destellos de luz en el ojo son pequeñas luces que vemos aparecer, sobre todo en los extremos laterales del campo visual.

De acuerdo con la clínica Baviera, las causas más frecuentes incluyen: