Destellos de luz en los ojos: qué significa cuando a una persona le ocurre

- Desprendimiento del vítreo posterior: ocurre con la edad de la persona, cuando el humor vítreo se contrae y se separa de la retina.
- Desprendimiento de retina: una urgencia oftalmológica que puede provocar pérdida de visión si no se trata a tiempo.
- Migrañas con aura: antes o durante una crisis de migraña, uno de los síntomas clásicos que perciben los pacientes son los escotomas centellantes en ambos ojos, es decir, puntos ciegos que en ocasiones se convierten en luces parpadeantes
- Traumatismos oculares o golpes en la cabeza: pueden generar destellos temporales debido a la presión sobre la retina.
- Moscas flotantes: la principal causa de estas partículas o manchas oculares es el envejecimiento del cuerpo, pues a medida que cumplimos años el vítreo normalmente experimenta cambios hasta separarse del todo de la superficie del ojo
ver destellos de luz (2)
Estas luces, generalmente tienen forma de estrella y suelen ser reacciones que pueden ser naturales del ojo. Sin embargo, siempre hay que consultar con un médico.
Si los destellos de luz aparecen de forma repentina, se intensifican o van acompañados de otros síntomas como visión borrosa, moscas volantes (pequeñas manchas que se mueven en el campo visual) o pérdida parcial de visión, es fundamental acudir de inmediato a un oftalmólogo. Estos síntomas pueden ser señal de un desprendimiento de retina que requiere tratamiento urgente.
Recomendaciones
- No ignorar los síntomas, especialmente si son recurrentes o aparecen de manera brusca.
- Realizarse controles oftalmológicos periódicos, sobre todo a partir de los 40 años.
- Consultar de inmediato ante cualquier cambio repentino en la visión.
Los destellos de luz en los ojos no siempre son motivo de alarma, pero pueden indicar problemas serios que afectan la retina. Detectarlos a tiempo y entender qué significa cuando te ocurre para acudir a un especialista puede marcar la diferencia en la preservación de la visión.