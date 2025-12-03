Dónde colocar la sal para atraer abundancia: el ritual de Feng Shui que activa la prosperidad en tu hogar

Muchos practicantes recomiendan usar recipientes de vidrio o cerámica, dos materiales que simbolizan firmeza y transparencia, para potenciar el efecto del ritual de sal.

En algunos rituales, incluso se agregan monedas chinas o se ata un hilo rojo alrededor del cuenco, como símbolo tradicional de buena fortuna.

Ritual de sal: los mejores lugares de la casa para activar la abundancia

Según expertos en Feng Shui, la ubicación del cuenco con sal es clave para que el ritual tenga efecto. Estos son los espacios más recomendados:

Entrada principal: conocida como la “boca del Chi”, el punto por donde ingresa la energía al hogar, colocar sal cerca de la puerta puede atraer fortuna, limpiar energías densas y bloquear vibraciones de escasez.

Cocina: este espacio representa el sustento y la nutrición, lo que lo vincula directamente con la estabilidad económica. Colocar el recipiente sobre la mesada, alacena o cerca de una ventana refuerza la idea de abundancia permanente.

Área de trabajo / escritorio: ideal para activar oportunidades laborales, claridad mental y crecimiento profesional. Un cuenco con sal en esta zona puede favorecer el enfoque, la productividad y atraer nuevos proyectos.

Esquina este del hogar: en el Feng Shui, representa la zona de la riqueza y prosperidad. De acuerdo con el mapa energético del hogar, esta área tiene que ver con el dinero y la prosperidad. Colocar un recipiente con sal ahí ayuda a atraer ingresos, multiplicar recursos y fortalecer la estabilidad financiera.

Cómo preparar el ritual de la sal para activar la energía

Para quienes quieren probar este ritual, así se recomienda hacerlo según las fuentes de Feng Shui: