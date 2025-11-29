Por qué y para qué sirve poner una moneda dentro de las zapatillas antes de salir de casa

Las pequeñas acciones cotidianas tienen la capacidad de activar energías ocultas que influyen en la vida personal, emocional y económica de quien las realiza. Uno de los rituales más efectivos es la de colocar una moneda dentro de las zapatillas antes de salir de casa.
Aunque pueda parecer supersticioso, para las filosofías orientales como el Feng Shui, por ejemplo, tiene un sentido profundo relacionado con la abundancia y la buena fortuna.
Para qué sirve este ritual con monedas y qué beneficios tiene
En cualquier cultura, los pies son el punto de contacto con la tierra, la superficie por donde ingresa la energía del entorno hacia el cuerpo. Por eso, poner una moneda dentro de la zapatilla representa avanzar con riqueza bajo los pies, activar la prosperidad en movimiento y abrir el camino hacia oportunidades económicas.
Cada paso simboliza progreso, y llevar dinero junto a uno mismo es entendido como una señal energética de que se está preparado para que la abundancia llegue y fluya. Pues además, si lo haces antes de emprender tu rutina diaria fuera de casa puede influir en distintos aspectos de la vida, tal como:
Atrae dinero y prosperidad: este aspecto es el objetivo principal del ritual. Llevar dinero en el calzado es una manera de mantener vibrando la energía de la riqueza durante la jornada.
Abre caminos y nuevas oportunidades, funcionando muy bien para entrevistas laborales, reuniones de negocios o días en los que se necesita tener buena fortuna y claridad.
Protege energéticamente: el metal simboliza fuerza, estabilidad y defensa. En el Feng Shui, por ejemplo, los objetos metálicos ayudan a bloquear energías negativas del entorno. Además, activa la energía personal potenciando el flujo de abundancia hacia la persona.
¿Cómo se hace este ritual?
Para quienes desean probarlo, debes seguir estos pasos para que el efecto energético sea positivo:
- Debe ser una moneda real, preferentemente nueva o brillante.
- Se coloca en la zapatilla derecha, ya que está vinculado con la energía de avance y proyección.
- No debe resultar incómoda, por lo que conviene ubicarla debajo del talón o la plantilla.
- Realizarlo en días importantes para vos o cuando se inicia un proyecto, negocio o búsqueda laboral.