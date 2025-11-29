Por qué y para qué sirve poner una moneda dentro de las zapatillas antes de salir de casa

Cada paso simboliza progreso, y llevar dinero junto a uno mismo es entendido como una señal energética de que se está preparado para que la abundancia llegue y fluya. Pues además, si lo haces antes de emprender tu rutina diaria fuera de casa puede influir en distintos aspectos de la vida, tal como:

Atrae dinero y prosperidad: este aspecto es el objetivo principal del ritual. Llevar dinero en el calzado es una manera de mantener vibrando la energía de la riqueza durante la jornada.

Abre caminos y nuevas oportunidades, funcionando muy bien para entrevistas laborales, reuniones de negocios o días en los que se necesita tener buena fortuna y claridad.

atraer prosperidad Este ritual atrae energía positiva y estabilidad económica.

Protege energéticamente: el metal simboliza fuerza, estabilidad y defensa. En el Feng Shui, por ejemplo, los objetos metálicos ayudan a bloquear energías negativas del entorno. Además, activa la energía personal potenciando el flujo de abundancia hacia la persona.

¿Cómo se hace este ritual?

Para quienes desean probarlo, debes seguir estos pasos para que el efecto energético sea positivo: