El ritual con canela que deberás hacer el 1 de noviembre para atraer dinero y buena suerte a tu vida

canela Así tenés que usar la canela para atraer dinero y buena suerte.

Para realizar esta práctica esotérica, el sábado 1 de noviembre por la mañana, antes de barrer la casa, tendrás que colocar canela en la mano y pararte frente a la puerta de entrada a la vivienda. Respirar profundo y pensar en todo lo bueno que querés atraer a tu vida, desde dinero hasta buena suerte y salud.

En voz baja tendrás que pronunciar la siguiente frase “Así como el polvo de la canela inundará mi casa, también lo harán los buenos actos”. Después de decir esta frase, tendrás que soplar la especia que tenés en tu mano hacia el interior de la vivienda.

Luego, aguardar entre una y dos horas para después barrer suavemente, desde adentro hacia afuera. De esta forma, quitarás todos los obstáculos y bloqueos, al mismo tiempo que atraer buenas vibras a la vivienda, tanto para vos como para el resto de los integrantes de la familia.

canela El ritual que tenés que hacer en noviembre para atraer suerte.

Para potenciar los resultados, el Feng Shui recomienda colocar una rama de canela dentro de tu mochila, cartera o bolso y atarla con una cinta roja. Esto podés respetarlo los primeros siete días del mes y luego quitarlo.