El ritual con canela que deberás hacer el 1 de noviembre para atraer dinero y buena suerte a tu vida

La canela es una especia a la cual el Feng Shui le confiere diversas propiedades energéticas. Entre ellas, se destaca su poder para atraer dinero y buena suerte. En este sentido, utilizaremos el mencionado ingrediente en un ritual a realizar el primer día de noviembre, para que todo el mes esté marcado por esas vibras.
¿Cuál es el ritual con canela para atraer dinero y buena suerte en noviembre?
Desde tiempos inmemorables, la canela ha sido utilizada como un talismán para las buenas vibras, desde la fortuna hasta la riqueza. Además, este ingrediente actúa como un escudo protector contra las malas energías, resguardando tanto los espacios como las personas.
En consecuencia, para aprovechar todas estas vibras que impulsa la canela, es necesario hacer un ritual respaldado por el Feng Shui. El mismo debe realizarse el primer día de noviembre, ya que representa un inicio simbólico y el comienzo de una secuencia de eventos positivos.
Para realizar esta práctica esotérica, el sábado 1 de noviembre por la mañana, antes de barrer la casa, tendrás que colocar canela en la mano y pararte frente a la puerta de entrada a la vivienda. Respirar profundo y pensar en todo lo bueno que querés atraer a tu vida, desde dinero hasta buena suerte y salud.
En voz baja tendrás que pronunciar la siguiente frase “Así como el polvo de la canela inundará mi casa, también lo harán los buenos actos”. Después de decir esta frase, tendrás que soplar la especia que tenés en tu mano hacia el interior de la vivienda.
Luego, aguardar entre una y dos horas para después barrer suavemente, desde adentro hacia afuera. De esta forma, quitarás todos los obstáculos y bloqueos, al mismo tiempo que atraer buenas vibras a la vivienda, tanto para vos como para el resto de los integrantes de la familia.
Para potenciar los resultados, el Feng Shui recomienda colocar una rama de canela dentro de tu mochila, cartera o bolso y atarla con una cinta roja. Esto podés respetarlo los primeros siete días del mes y luego quitarlo.