Se recupera el hombre que se disparó seis veces en la cabeza durante una audiencia judicial

Disparos en el juzgado de Rivadavia

El sonido de los disparos generó pánico. “Se vivieron momentos de shock, de terror, de histeria”, describió el corresponsal. La gente, en medio de la conmoción, “salió corriendo”, intentando escapar de la escena de un acto impensable dentro de los muros de la Justicia.

Tras las detonaciones, el sujeto -que se disparó varias veces en la cabeza- “se desvaneció y quedó en el suelo”; pero fue trasladado de urgencia al hospital Saporiti de Rivadavia y, dada la complejidad de su estado, derivado posteriormente al Hospital Central de la capital provincial. Las últimas informaciones indican que evoluciona favorablemente.

Ambulancia El hombre fue trasladado de urgencia con varios tiros en la cabeza. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Tal vez lo salvó el hecho de haber usado un arma calibre 22: se las considera “menos dañinas” porque combinan poco calibre, baja masa y menor energía, con poca expansión: todo eso suele producir heridas más estrechas y menos destructivas que las de calibres de guerra o fusiles; aunque también son potencialmente mortales.