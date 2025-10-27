El sábado 15 de noviembre a las 21.30 se presenta el espectáculo "Clásicos eternos, canciones de Nino Bravo" en Rivadavia. Será en el Teatro Municipal Encio Bianchi (Lavalle 5577) y las entradas ya están a la venta en EtradaWeb y boletería del teatro. Los tickets tienen un valor de $10.000 y descuento del 10% para jubilados.
"Clásicos eternos, canciones de Nino Bravo", un show con las mejores canciones del recordado cantautor
El cantautor, libretista y director de teatro José Armando Bendelé presenta su nuevo espectáculo musical en el teatro Encio Bianchi
El cantautor, libretista y director de teatro José Armando Bendelé presenta su nuevo espectáculo musical "Clásicos eternos, canciones de Nino Bravo". Se trata de un show con arreglos personalizados y las canciones más relevantes del cantante español que trascendió con su voz y sus canciones en toda América durante su corto tramo de su vida personal y artística.
Luis Manuel Ferri Llopis verdadero nombre de Nino Bravo dejó un repertorio que ha sido interpretado por innumerables artistas de distintos géneros musicales, quienes han replicado sus grandes éxitos por varias generaciones y se han transformado en eternos clásicos.
A más de 50 años de su repentina perdida en 1973, sigue siendo el artista de habla hispana mas escuchado.
La propuesta tiene como artistas invitados a Adrián Sorrentino y Marcelo Adaro, que acompañarán Bendelé en la puesta escénica y algunas versiones clásicas de Nino Bravo. Clásicos que varias generaciones disfrutaron y siguen vigentes.