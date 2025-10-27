"Clásicos eternos, canciones de Nino Bravo", un show con las mejores canciones del recordado cantautor

El cantautor, libretista y director de teatro José Armando Bendelé presenta su nuevo espectáculo musical "Clásicos eternos, canciones de Nino Bravo". Se trata de un show con arreglos personalizados y las canciones más relevantes del cantante español que trascendió con su voz y sus canciones en toda América durante su corto tramo de su vida personal y artística.

Adrián Sorrentino El reconocido Adrián sorentino será parte de la propuesta.

Luis Manuel Ferri Llopis verdadero nombre de Nino Bravo dejó un repertorio que ha sido interpretado por innumerables artistas de distintos géneros musicales, quienes han replicado sus grandes éxitos por varias generaciones y se han transformado en eternos clásicos.