Adiós al maquillaje: la tendencia que comienza a imponerse alrededor del mundo

En lugar de disimular las imperfecciones, las personas que impulsan esta tendencia explican que una persona debe aceptarlas y convivir con ellas.

La rutina de skincare más básica requiere pocos productos y se usa en pequeñas cantidades, lo que prolonga su duración durante meses. Además, mejora la salud cutánea, reduciendo la necesidad de "corregir" la piel con cosméticos y evitando gastos adicionales.

La diferencia económica se explica por la cantidad y duración de los productos. Un set de maquillaje completo no se compara con los pocos productos de esta tendencia.

Skincare El skincare presenta múltiples ventajas con respecto al maquillaje.

Al no depender de productos para sentirse bien, con esta tendencia se reduce el estrés y se fomenta la autocompasión, al dejar de lado la presión de cumplir con expectativas externas.

Evitar el maquillaje puede ser una decisión para mantener la piel más limpia y sana, evitando la obstrucción de poros, irritaciones o reacciones alérgicas a largo plazo.

Esta tendencia puede ser vista como un acto de confianza en uno mismo y de libertad personal, al no depender de la validación externa para sentirse valioso o atractivo.

Los beneficios de esta tendencia