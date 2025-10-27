El maquillaje ha sido el arte de aplicar cosméticos para realzar, embellecer o modificar la apariencia del rostro u otras partes del cuerpo durante años, aunque lo cierto es que eso puede estar por cambiar de manera repentina ante la llegada de una nueva moda.
Adiós al maquillaje: la tendencia que comienza a imponerse alrededor del mundo
El maquillaje tradicional ya ha sido dejado de usar en muchas partes del mundo ante la llegada de una nueva tendencia. Todos los detalles, en la nota
Esta tendencia comienza a imponerse poco a poco en distintos lugares del mundo, terminando con los estándares de belleza tan impuestos durante décadas, y por la búsqueda de la autenticidad y autoaceptación.
La tendencia que le dice adiós al maquillaje
La tendencia que marca el cambio es el cuidado facial básico, una rutina de skincare que busca mantener la piel limpia, equilibrada e hidratada sin recurrir al maquillaje diario.
En lugar de disimular las imperfecciones, las personas que impulsan esta tendencia explican que una persona debe aceptarlas y convivir con ellas.
La rutina de skincare más básica requiere pocos productos y se usa en pequeñas cantidades, lo que prolonga su duración durante meses. Además, mejora la salud cutánea, reduciendo la necesidad de "corregir" la piel con cosméticos y evitando gastos adicionales.
La diferencia económica se explica por la cantidad y duración de los productos. Un set de maquillaje completo no se compara con los pocos productos de esta tendencia.
Al no depender de productos para sentirse bien, con esta tendencia se reduce el estrés y se fomenta la autocompasión, al dejar de lado la presión de cumplir con expectativas externas.
Evitar el maquillaje puede ser una decisión para mantener la piel más limpia y sana, evitando la obstrucción de poros, irritaciones o reacciones alérgicas a largo plazo.
Esta tendencia puede ser vista como un acto de confianza en uno mismo y de libertad personal, al no depender de la validación externa para sentirse valioso o atractivo.
Los beneficios de esta tendencia
- Resultados naturales sin necesidad de maquillaje.
- Piel más sana, luminosa y uniforme.
- Ahorro de tiempo en la rutina diaria.
- Menos productos, menor gasto y más durabilidad.