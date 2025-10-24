Tini Stoessel ya está preparada para presentar en Buenos Aires "FUTTURA", un show que ya cuenta con ocho funciones agotadas. En el marco de este festival musical, te invitamos a aprender el paso a paso para lograr un maquillaje futurista como el de la artista argentina.
Cómo crear un maquillaje futurista inspirado en Tini Stoessel y su show Futtura
Usando pocos productos, aprendé a crear un maquillaje futurista para vivir a pleno los shows de Tini Stoessel
¿Cómo lograr un maquillaje futurista?
Este maquillaje está inspirado en una visión galáctica y tecnológica del futuro. Se caracteriza por sus contrastes metálicos, detalles gráficos y acabados brillantes. Lo mejor de todo es que se logra con pocos productos.
Un gran aliado para crear un maquillaje futurista es el delineador plateado o con glitter, el cual es ideal para evocar esa vibra de tecnología y espacio exterior. Cada persona puede adaptar la forma a trazar según su estilo: desde un delineado clásico hasta diseños más audaces y abstractos.
Si eres de las que se animan a todo, puedes intentar con un delinado que tenga alguna forma especial o efecto envolvente. Puedes dibujar estrllas, líneas gráficas, o lo que quieras.
Por ejemplo, el Delineador en Gel Power Stay de la marca Avon es ideal para esto: ofrece líneas precisas, un acabado definido y una fórmula resistente. Además, cuenta con diferentes tonos como plateado, negro y morado, ideales para agregar profundidad y color al look.
Si no eres amiga de los delineadores, también puedes optar por alguna sombra metalizada en tonos plateado, violeta, azul o verde. Lo importante es que juegues mucho con los acabados brillantes.
En cuanto a los labios, puedes optar por algún color nude, un gloss con mucho brillo o un color más intenso como el bordó. El Lápiz Labial Preciso Power Stay en el tono Garnet Glory, combina un color intenso con una fórmula de alta fijación, perfecto para resistir toda la noche sin necesidad de retoques.
La manicura también puede tener una apariencia futurista, y la mejor forma de lograrlo es con un esmalte con mucho glitter o con el color plateado metálico.
El Esmalte Ultra color Silver Signs de Avon aporta un color plateado intenso y uniforme, con un acabado metalizado brillante que acompaña a la perfección la estética futurista.