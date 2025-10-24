Cómo crear un maquillaje futurista inspirado en Tini Stoessel y su show Futtura

Maquillaje futurista (2) Delineado plateado, un clásico del maquillaje futurista.

Si eres de las que se animan a todo, puedes intentar con un delinado que tenga alguna forma especial o efecto envolvente. Puedes dibujar estrllas, líneas gráficas, o lo que quieras.

Por ejemplo, el Delineador en Gel Power Stay de la marca Avon es ideal para esto: ofrece líneas precisas, un acabado definido y una fórmula resistente. Además, cuenta con diferentes tonos como plateado, negro y morado, ideales para agregar profundidad y color al look.

Si no eres amiga de los delineadores, también puedes optar por alguna sombra metalizada en tonos plateado, violeta, azul o verde. Lo importante es que juegues mucho con los acabados brillantes.

En cuanto a los labios, puedes optar por algún color nude, un gloss con mucho brillo o un color más intenso como el bordó. El Lápiz Labial Preciso Power Stay en el tono Garnet Glory, combina un color intenso con una fórmula de alta fijación, perfecto para resistir toda la noche sin necesidad de retoques.

La manicura también puede tener una apariencia futurista, y la mejor forma de lograrlo es con un esmalte con mucho glitter o con el color plateado metálico.

Manicura futurista Manicura futurista, donde abunda el color plateado y el brillo.

El Esmalte Ultra color Silver Signs de Avon aporta un color plateado intenso y uniforme, con un acabado metalizado brillante que acompaña a la perfección la estética futurista.