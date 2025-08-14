tini stoessel corpiño transparencias Tini Stoessel salió en lencería de transparencias y paralizó México.

Dueña de una figura impactante, Tini Stoessel se la jugó al máximo luciendo un conjunto de pantalones de vestir negro que, sin tapujos, combinó con corpiño de transparencias de encaje causando sensación en las redes.

Quién diseñará el vestido de novia de Tini Stoessel

El futuro casamiento de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel se sigue confirmando, a medida que salen a la luz más detalles de los preparativos de boda.

Ahora en LAM revelaron que Tini Stoessel fue a buscar su vestido de novia a un exclusivísimo atelier de Miami. "Una persona me dijo que Tini, en Miami cuando fue, fue al atelier de Romona Keveza", arrancó Pepe Ochoa.

"Tini pidió una cita y está preparando su vestido de novia con Romona", agregó sobre la decisión de Tini de elegir a la diseñadora cuyos diseños no bajan de los 30 mil dólares.

Días antes, Tini Stoessel revolucionó Miami al mostrarse súper enamorada en la presentación oficial de Rodrigo de Paul en el Inter de Miami. La top lo acompañó desde la tribuna y se robó todas las miradas.

El video de Tini Stoessel en bikini colaless que causó furor

Tini Stoessel se grabó en el mar para adelantar su próximo tema.

Tini Stoessel dio un pequeño anticipo de la canción "De papel" sentada en una tabla en el medio del océano, luciendo una microbikini negra de bombacha hilo dental de lo más sexy.

TINI VIDEO BIKINI MIAMI

Tini volvió a deslumbrar con su figura repleta de tatuajes que previamente había mostrado desde el verano europeo donde sorprendió con una bikini de corpiño doble de lo más original.