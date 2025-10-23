Criticaron su cuerpo y la China Suárez respondió con contundente video: "Linda y mala"

china suarez video La brutal respuesta de la China Suárez a sus haters.

“No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala. Cuando sos fea, no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno… Yo digo, hermana…”, se escucha mientras la China Suárez mira a la cámara.

Las indirectas a la China Suárez en Masterchef

Días antes, se abrió un nuevo capítulo en el Wandagate luego de que Telefé lanzara la promoción de la nueva temporada de Masterchef Celebrity.

En el video se ve a Wanda Nara interpretando a una psicóloga que escucha las quejas de sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Además de hacer referencia a la famosa frase de la China Suárez sobre la palta y la manta de Nepal, los miembros del jurado incluso comentan sobre París, la ciudad donde tuvieron el primer encuentro la actriz y Mauro Icardi.

wanda promo masterchef Wanda Nara se río de la China Suárez en Masterchef.

En otra parte del video, el chef Donato de Santis va por más haciendo referencia al sobrenombre de la China. "Es una tortura china", dicen. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona a fondo con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.