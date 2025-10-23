El miércoles por la tarde, la China Suárez explotó como nunca antes tras la catarata de criticas y punzantes comentarios que recibió en sus fotos.
Criticaron su cuerpo y la China Suárez respondió con contundente video: "Linda y mala"
Como toda una influencer, la China Suárez publicó un álbum posando en primer plano para presumir sus facciones y maquillaje y los seguidores le dijeron de todo. "Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunas de las criticas.
Lejos de dejarlo pasar, la China Suárez fue por todo publicando la foto de perfil de cada una de las mujeres que la cuestionó. Como si no fuera suficiente, la top incluso grabó un video sacándose el maquillaje con una letal canción de fondo.
“No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala. Cuando sos fea, no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad. Entonces, la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno… Yo digo, hermana…”, se escucha mientras la China Suárez mira a la cámara.
Las indirectas a la China Suárez en Masterchef
Días antes, se abrió un nuevo capítulo en el Wandagate luego de que Telefé lanzara la promoción de la nueva temporada de Masterchef Celebrity.
En el video se ve a Wanda Nara interpretando a una psicóloga que escucha las quejas de sus pacientes Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
Además de hacer referencia a la famosa frase de la China Suárez sobre la palta y la manta de Nepal, los miembros del jurado incluso comentan sobre París, la ciudad donde tuvieron el primer encuentro la actriz y Mauro Icardi.
En otra parte del video, el chef Donato de Santis va por más haciendo referencia al sobrenombre de la China. "Es una tortura china", dicen. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona a fondo con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.