¡Explotó! La China Suárez publicó fotos de sus haters y les dijo de todo

china suarez haters La China Suárez estalló contra sus haters.

"Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron los mensajes que reposteó la China Suárez mostrando el rostro de las mujeres que lo escribieron.

china reaccin haters La China Suárez publicó fotos de los perfiles de las mujeres que la critican.

El polémico y costoso viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a España

Semanas antes Mauro Icardi y la China Suárez viajaron a España y fueron de lo más criticados y cuestionados generando enorme revuelo.

Fue el mismo Mauro Icardi quien a pocas horas de jugar un partido en el Galatasaray, publicó fotos desde su lujosa suite en el Hotel Ritz de Madrid recibiendo mensajes como "No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", escribieron furiosos.

En medio de la controversia, Roberto Antolín, un periodista español, reveló todos los detalles del viaje y hasta la cuantiosa suma que gastó Mauro Icardi durante su estadía en el Hotel Ritz de Madrid.

china mauro madrid hijos El escandaloso viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Madrid.

"Es una suite para tres personas, porque el peluquero también se alojó ahí. Tiene 78 metros cuadrados", describió. Además, habló de las salidas gastronómicas del trío por Madrid. “Son tres comensales, hay que recordar, la cuenta salió acerca de unos cuatrocientos euros. No es caro. Para ser un restaurante de ese calado, tres comensales, no es nada caro. Cuatrocientos euros pagó la cuenta, es lo que me dicen”, aseveró.