El punzante comentario de Wanda Nara a Valentina Cervantes en Masterchef: ¿se lo dejó pasar?

wanda manesaje enzo valu cervantes Qué dijo Wanda Nara cuando felicitaron a Valentina Cervantes en Masterchef.

Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara no dudó en intervenir en medio de las felicitaciones, lanzando un picante comentario sobre las botineras. "No existe igual esposa de jugador de fútbol que no sepa hacer milanesas, es como lo primero que tenés que saber", dijo aunque Valu siguió atenta al jurado sin prestarle atención a la conductora.

Qué pasó entre Wanda Nara y Valu Cervantes

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre destapó la mala relación que tienen Wanda Nara y Valu Cervantes y dejó a todos en shock con el motivo de la disputa.

La conductora aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández y Valu Cervantes no dudó en contárselo a todas sus amigas y mujeres de otros futbolistas.

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina.

valu enzo wanda La feroz interna entre Wanda Nara y Valu Cervantes.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

Además, Yanina Latorre aseguró que fue el mismo Enzo Fernández quien le contó a Valu Cervantes del mensaje de Wanda y que la morocha tiene las pruebas del accionar de la ex de Mauro Icardi.