Luego de que saliera a la luz la interna secreta entre Wanda Nara y Valentina Cervantes, filtraron explosivos detalles sobre la reputación de Wanda Nara entre las "botineras".
Revelan el brutal sobrenombre que le pusieron a Wanda Nara las esposas de los futbolistas
Salió a la luz el picantísimo apodo que las mujeres de los jugadores le pusieron a Wanda Nara. Todos los detalles
Fue Yanina Latorre quien aseguró que Wanda Nara le mandó un mensaje a Enzo Fernández aunque el futbolista estuviera en pareja con Valu Cervantes.
De acuerdo a la conductora fue la misma Valentina quien contó lo sucedido en una reunión junto a otras mujeres de jugadores. "Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina. “Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.
Ahora, en Pasó en América, Ailén Bechara fue por más y contó el apodo que tiene Wanda Nara entre las otras botineras. "Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”, explicó la rubia.
El papelón de Wanda Nara y su novio Martín Migueles
Wanda Nara y Martín Migueles no paran de mostrarse públicamente. Hace unos días el polémico empresario fue a buscarla a los estudios de Telefé y vivieron un momento de lo más incómodo.
Martín Migueles llegó a la puerta de los estudios de Masterchef Celebrity a bordo de la lujosa camioneta de la rubia y se mostró de lo más incómodo con las cámaras de los periodistas.
El cuestionado empresario le corrió la cara a Wanda Nara enfrente de los periodistas lo que provocó el comentario de los integrantes de Desayuno Americano. "¿Ustedes vieron eso, chicos?”, preguntóJuli Navarro, mientras Luis Bremer comentaba como le cortó el rostro Martín a Wanda. “¡Dos veces!”, agregaban todos impactados por las imágenes.