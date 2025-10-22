Revelan el brutal sobrenombre que le pusieron a Wanda Nara las esposas de los futbolistas

wanda manesaje enzo valu cervantes Cómo le dicen las mujeres de los futbolistas a Wanda Nara.

Ahora, en Pasó en América, Ailén Bechara fue por más y contó el apodo que tiene Wanda Nara entre las otras botineras. "Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”, explicó la rubia.

El papelón de Wanda Nara y su novio Martín Migueles

Wanda Nara y Martín Migueles no paran de mostrarse públicamente. Hace unos días el polémico empresario fue a buscarla a los estudios de Telefé y vivieron un momento de lo más incómodo.

Martín Migueles llegó a la puerta de los estudios de Masterchef Celebrity a bordo de la lujosa camioneta de la rubia y se mostró de lo más incómodo con las cámaras de los periodistas.

wanda martin papelon Wanda Nara y Martín Migueles vivieron un incómodo momento frente a las cámaras.

El cuestionado empresario le corrió la cara a Wanda Nara enfrente de los periodistas lo que provocó el comentario de los integrantes de Desayuno Americano. "¿Ustedes vieron eso, chicos?”, preguntóJuli Navarro, mientras Luis Bremer comentaba como le cortó el rostro Martín a Wanda. “¡Dos veces!”, agregaban todos impactados por las imágenes.