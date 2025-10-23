Filtraron fotos de Morena Rial dentro de la cárcel y hay enorme revuelo

morena rial carcel La primera foto de Morena Rial dentro del penal.

Morena Rial aparece sin maquillaje, con el pelo más oscuro llevando una remera roja con rayas blancas, y el rostro serio. A pesar de esto, los espectadores hicieron hincapie en sus uñas ya que, a pesar de estar tras las rejas, Morena mantiene su manicure intacta.

Morena Rial sin prisión domiciliaria: las razones

Morena Rial se quedó sin arresto domiciliario por la fata de condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad que presenta la casa que eligió para seguir su condena fuera del penal.

“La puerta no tiene ni picaporte, ni cerradura, está atada con una cadena. Así pretendían mandar a Morena a cumplir la prisión domiciliaria, pero en esas condiciones es imposible”, detallaron en Intrusos.

morena rial casa prision La casa donde Morena Rial quería vivir su arresto domiciliario.

En el informe oficial que elaboro la Justicia explican además que la viviendo no tiene cocina, ni cañerías, ni cerradura en la puerta. “

Cuando mandaron a inspeccionar la casa, dijeron ‘acá no puede venir esta chica a vivir’”, contaron los periodistas. "El lugar, que le ofreció una amiga para compartir, apenas cuenta con una cama de dos plazas, una cajonera con espejo y un lavadero donde supuestamente iría la cuna de su hijo", siguieron.

Morena Rial quería instalarse en esta propiedad junto a su hijo Amadeo quien días atrás cumplió su primer año alejado de su madre.