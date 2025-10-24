Mauro Icardi mostró a la China Suárez como nunca antes tras las críticas a su cuerpo: "No es IA"

mauro icardi china haters Mauro Icardi le respondió a los haters de la China Suárez.

A través de su cuenta de Instagram, Mauro Icardi presumió la belleza de la China Suárez con un collage y agregó un picante mensaje para los haters. "No es IA, se los prometo", escribió filoso.

La China Suárez prendió fuego a sus haters

La China Suárez volvió a responderle a sus detractores aunque esta vez fue por todo. Sin anestesia, la actriz decidió repostear cada uno de los comentarios que le dejaron acompañándolos por fotos de los perfiles de cada una de las usuarias que comentaron su imagen.

china reaccin haters La China Suárez publicó fotos de los perfiles de las mujeres que la critican.

"Esas pestañas y esa boca"; "Vomito"; "Siempre las mismas fotos pedor..." y "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunos de los mensajes que mostró la China Suárez junto al rostro de las mujeres que lo escribieron.

La tremenda respuesta de la China Suárez tras las críticas por su viaje con Icardi a Madrid

Días antes, los hinchas y seguidores de Mauro Icardi estallaron en criticas cuestionando la escapada del futbolista y la China Suárez a Madrid mientras sigue el torneo de fútbol en Turquía.

"No es el momento de que viajes", "No podés abandonar tu entrenamiento", "Queremos ver al viejo Mauro Icardi", fueron algunos de los comentarios que recibieron las fotos de Mauro Icardi.

china suarez madrid La China Suárez presumió su viaje a Madrid a pesar de las críticas.

Una vez más, la China Suárez fue por más y haciendo caso omiso a los comentarios mostró en detalle los outfits de su estadía sorprendiendo con un look de lo más canchero. La top eligió jeans ultra tiro bajo dejando a la vista su calzoncillo, musculosa blanca y cartera Chanel.