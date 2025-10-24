Preocupación por la salud de Tini Stoessel: "Está border, alguien que la rescate"

tini video futtura Tini Stoessel rompió en llanto al anunciar la suspendión del primer show de Futtura.

En medio de todas las repercusiones que generó el video de Tini, Ángel de Brito habló del llanto de la cantante y lanzó un alarmante mensaje que no pasó desapercibido para sus fans.

Ángel de Brito fulminó a Tini Stoessel

"Yo se que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por "nepo", pero el video que subió llorando por la suspensión del recital del show, por favor que alguien la cuide a Tini Stoesel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo", arrancó Ángel de Brito en "Ángel Responde" su programa de streaming.

"Una artista de la talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás... borralo. Por ahí se emociona grabando el coso porque está estresada porque se cansó haciendo la previa, no sé... Alguien que la rescate a Tini Stoessel. Con lo mega cuidadas que están su vida y su carrera...", siguió sorprendido con la actitud de Tini en el video.

Casi se la muere el padre, le pasaron cosas más graves, estuvo internada ella con problemas de depresión, o sea algo le está pasando fuera de la lluvia o el show, que alguien la rescate de todo eso, por favor. No lloró por los fans, chicos, qué va a llorar por los fans. Casi que me preocupa te digo, me parece que está border. Border. Se que nadie lo quiere decir, pero yo lo digo. Es lluvia nada más" aseguró Angel.