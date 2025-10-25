Independiente Rivadavia: de la posible sede de la final al pedido de los dirigentes

Independiente Rivadavia hizo historia grande y está en la gran final de la Copa Argentina. River Plate ya quedó en el pasado y ahora todo apunta a Argentinos Juniors, el último peldaño rumbo al a gloria del equipo que comanda Alfredo Berti.
La final de la Copa Argentina es una realidad: el deseo de Independiente Rivadavia y el escenario tentativo.
Consumada la clasificación, ahora lo que hay que definir es fecha y lugar para la gran final. En principio, el escenario que tiene previsto la organización de la Copa Argentina es el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Si era River Plate el clasificado, Mendoza picaba en punta, pero todo cambió tras el penal de Sebastián Villa.
Sin embargo, desde la dirigencia de Independiente Rivadavia harán todo lo posible para que se juegue nuevamente en Córdoba: "Lo lógico sería jugarlo en el Mario Alberto Kempes, un lugar equidistante para nosotros y también para la gente de Argentinos Juniors. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea", dijo Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia post partido.
El otro tema a definir es la fecha en el calendario para el duelo entre la Lepra y el Bicho. Por ahora, la opción que se baraja es la segunda semana de diciembre, aunque nada oficial de parte de la organización de la Copa Argentina, algo que irá tomando forma en los próximos días.
El estadio es tierra fértil para Independiente Rivadavia. En ese reducto de Córdoba, la Lepra logró el ascenso venciendo a Almirante Brown y ahora eliminó a River Plate para meterse en la gran final de Copa Argentina. Nada mejor que casa.
La Lepra logró meterse en la gran final de la Copa Argentina tras eliminar a River Plate y ahora va por la gloria. El Azul es el primer equipo de Mendoza en alcanzar dicha instancia. Hasta hoy, el mejor registro era de Godoy Cruz, llegando a semis en 2021 (perdió con Talleres).