Independiente Rivadavia: de la posible sede de la final al pedido de los dirigentes

El otro tema a definir es la fecha en el calendario para el duelo entre la Lepra y el Bicho. Por ahora, la opción que se baraja es la segunda semana de diciembre, aunque nada oficial de parte de la organización de la Copa Argentina, algo que irá tomando forma en los próximos días.

Independiente Rivadavia y el Kempes

El estadio es tierra fértil para Independiente Rivadavia. En ese reducto de Córdoba, la Lepra logró el ascenso venciendo a Almirante Brown y ahora eliminó a River Plate para meterse en la gran final de Copa Argentina. Nada mejor que casa.

La marca de Independiente Rivadavia en Copa Argentina

La Lepra logró meterse en la gran final de la Copa Argentina tras eliminar a River Plate y ahora va por la gloria. El Azul es el primer equipo de Mendoza en alcanzar dicha instancia. Hasta hoy, el mejor registro era de Godoy Cruz, llegando a semis en 2021 (perdió con Talleres).