Deportivo Maipú inició un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como DT: lo que viene para el Cruzado

Tras la salida de Alexis Matteo y de haber acordado su vínculo, el nuevo entrenador puso manos a la obra junto a sus Ayudantes de Campo, Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi, con el objetivo de formar un equipo con "identidad, compromiso y sentido de pertenencia".

maipu 2 El nuevo entrenador y sus colaboradores en el Deportivo Maipú.

El nuevo cuerpo técnico estará secundado por un completo equipo interdisciplinario que acompañará este proceso con profesionales de cada área que trabajan en el día a día del plantel.