Deportivo Maipú inició un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como DT: lo que viene para el Cruzado

Deportivo Maipú comenzó este miércoles un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como nuevo director técnico del plantel que compite en la Primera Nacional.
Deportivo Maipú comenzó este miércoles un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como nuevo director técnico del plantel que compite en la Primera Nacional.
Deportivo Maipú comenzó este miércoles un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como nuevo director técnico del plantel que compite en la Primera Nacional.
Tras la salida de Alexis Matteo y de haber acordado su vínculo, el nuevo entrenador puso manos a la obra junto a sus Ayudantes de Campo, Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi, con el objetivo de formar un equipo con "identidad, compromiso y sentido de pertenencia".
El nuevo cuerpo técnico estará secundado por un completo equipo interdisciplinario que acompañará este proceso con profesionales de cada área que trabajan en el día a día del plantel.
El debut oficial de Echeverría en Deportivo Maipú será este domingo 12 de abril a las 18.30, ante Colegiales en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 9 del Grupo B de la Primera Nacional.
El DT, de 44 años, jugó en Maipú en la temporada 2007-2008 y acumuló 27 partidos oficiales.
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