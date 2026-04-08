Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú inició un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como DT: lo que viene para el Cruzado

Deportivo Maipú comenzó este miércoles un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como nuevo director técnico del plantel que compite en la Primera Nacional.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Echeverría con Imbesi y Baamonde.

Echeverría con Imbesi y Baamonde.

Deportivo Maipú comenzó este miércoles un nuevo ciclo con Mariano Echeverría como nuevo director técnico del plantel que compite en la Primera Nacional.

Tras la salida de Alexis Matteo y de haber acordado su vínculo, el nuevo entrenador puso manos a la obra junto a sus Ayudantes de Campo, Marcelo Baamonde y Enzo Imbesi, con el objetivo de formar un equipo con "identidad, compromiso y sentido de pertenencia".

maipu 2
El nuevo entrenador y sus colaboradores en el Deportivo Maip&uacute;.

El nuevo entrenador y sus colaboradores en el Deportivo Maipú.

El nuevo cuerpo técnico estará secundado por un completo equipo interdisciplinario que acompañará este proceso con profesionales de cada área que trabajan en el día a día del plantel.

El debut oficial de Echeverría en Deportivo Maipú será este domingo 12 de abril a las 18.30, ante Colegiales en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 9 del Grupo B de la Primera Nacional.

El DT, de 44 años, jugó en Maipú en la temporada 2007-2008 y acumuló 27 partidos oficiales.

La trayectoria de Mariano Echevarría

Como jugador

  • Independiente de Mar del Plata 2002
  • Municipal Valencia (Honduras) 2002-2003
  • San Lorenzo de Mar del Plata 2003
  • Municipal Valencia (Honduras) 2004-2005
  • Villa Atuel 2005-2006
  • Luján Sport Club 2006-2007
  • Deportivo Maipú 2007-2008
  • Chacarita Juniors 2008-2010
  • Tigre 2010-2013
  • Arsenal 2013-2014
  • Boca Juniors 2014
  • Tigre 2015-2017
  • Ferro 2017-2018
  • Selección argentina 2010

Como entrenador

  • Tigre 2018-2019
  • Johor Darul Ta'zim (Malasia) 2022

Los números del Deportivo Maipú en la Primera Nacional 2026

  • Tiene 4 puntos en 7 partidos jugados y una campaña de un triunfo, un empate y 5 derrotas.
  • Está último en el Grupo B y penúltimo en la tabla anual.
  • Tiene 7 goles a favor y 12 en contra.
  • Lleva 4 derrotas consecutivas.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas