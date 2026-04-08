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Netflix: tiene 16 capítulos, es subida de tono y la mejor serie turca de la plataforma

Es un drama romántico turco que arrasa entre las series y películas de Netflix por su trama subida de tono y controversial

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Es el drama de Netflix que arrasa entre las series y películas turcas.

Es el drama de Netflix que arrasa entre las series y películas turcas.

Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo de streaming. Dentro de su catálogo, cuenta con un sinfín de producciones turcas que arrasan por sus tramas románticas, dramáticas y atrapantes. Una de ellas es Amor 101, controversial y subida de tono.

Se trata de una serie que gira en torno a un romance de instituto que surge entre dos profesores, interpretados por los reconocidos actores turcos Pinar Deniz y Kaan Urgancioglu. La producción, disponible en Netflix, cuenta con 2 temporadas y 16 capítulos en total.

La historia se desarrolla en la Turquía de los años 90, cuando un grupo de jóvenes marginados se unen y conspiran para que su querida profesora se enamore y se quede en la ciudad con ellos.

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La crítica especializada brindó elogios a esta película. Jonathon Wilson de Ready Steady Cut expresó: "Ofrece un drama adolescente algo estándar que gustará a los aficionados, pero su controversia sigue siendo lo más destacado de ella".

Netflix: de qué trata la serie Amor 101

La historia de Amor 101 se desarrolla en el Estambul actual con los recuerdos de una mujer que rememora su pasado y sus amigos de la juventud.

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De esa manera, la historia nos traslada a 1998, cuando un grupo de jóvenes (Eda, Osman, Sinan y Kerem), estudiantes de una escuela de la capital turca, están en riesgo de expulsión debido a su mal comportamiento. Solo una profesora, Burcu, hace todo lo posible para protegerlos.

Pero los chicos tienen que conseguir que la maestra permanezca en la escuela y solo lo conseguirán si se enamora. El elegido es un asocial profesor llamado Kemal.

Durante dos temporadas, los estudiantes de esta serie buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.

Netflix: tráiler de la serie Amor 101

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Reparto de Amor 101, la serie de Netflix

  • Pinar Deniz
  • Kubilay Aka
  • Mert Yazicioglu
  • Alina Boz
  • Selahattin Pasali
  • Ipek Filiz Yazici
  • Ece Yüksel
  • Kaan Urgancioglu
  • Müfit Kayacan
  • Bade Iscil
  • Tuba Ünsal

Dónde ver la serie Amor 101, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Love 101 se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix

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