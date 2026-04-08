Netflix: tiene 16 capítulos, es subida de tono y la mejor serie turca de la plataforma

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La crítica especializada brindó elogios a esta película. Jonathon Wilson de Ready Steady Cut expresó: "Ofrece un drama adolescente algo estándar que gustará a los aficionados, pero su controversia sigue siendo lo más destacado de ella".

Netflix: de qué trata la serie Amor 101

La historia de Amor 101 se desarrolla en el Estambul actual con los recuerdos de una mujer que rememora su pasado y sus amigos de la juventud.

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De esa manera, la historia nos traslada a 1998, cuando un grupo de jóvenes (Eda, Osman, Sinan y Kerem), estudiantes de una escuela de la capital turca, están en riesgo de expulsión debido a su mal comportamiento. Solo una profesora, Burcu, hace todo lo posible para protegerlos.

Pero los chicos tienen que conseguir que la maestra permanezca en la escuela y solo lo conseguirán si se enamora. El elegido es un asocial profesor llamado Kemal.

Durante dos temporadas, los estudiantes de esta serie buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.

Netflix: tráiler de la serie Amor 101

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Reparto de Amor 101, la serie de Netflix

Pinar Deniz

Kubilay Aka

Mert Yazicioglu

Alina Boz

Selahattin Pasali

Ipek Filiz Yazici

Ece Yüksel

Kaan Urgancioglu

Müfit Kayacan

Bade Iscil

Tuba Ünsal

Dónde ver la serie Amor 101, según la zona geográfica