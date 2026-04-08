Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo de streaming. Dentro de su catálogo, cuenta con un sinfín de producciones turcas que arrasan por sus tramas románticas, dramáticas y atrapantes. Una de ellas es Amor 101, controversial y subida de tono.
Netflix: tiene 16 capítulos, es subida de tono y la mejor serie turca de la plataforma
Es un drama romántico turco que arrasa entre las series y películas de Netflix por su trama subida de tono y controversial
Se trata de una serie que gira en torno a un romance de instituto que surge entre dos profesores, interpretados por los reconocidos actores turcos Pinar Deniz y Kaan Urgancioglu. La producción, disponible en Netflix, cuenta con 2 temporadas y 16 capítulos en total.
La historia se desarrolla en la Turquía de los años 90, cuando un grupo de jóvenes marginados se unen y conspiran para que su querida profesora se enamore y se quede en la ciudad con ellos.
La crítica especializada brindó elogios a esta película. Jonathon Wilson de Ready Steady Cut expresó: "Ofrece un drama adolescente algo estándar que gustará a los aficionados, pero su controversia sigue siendo lo más destacado de ella".
Netflix: de qué trata la serie Amor 101
La historia de Amor 101 se desarrolla en el Estambul actual con los recuerdos de una mujer que rememora su pasado y sus amigos de la juventud.
De esa manera, la historia nos traslada a 1998, cuando un grupo de jóvenes (Eda, Osman, Sinan y Kerem), estudiantes de una escuela de la capital turca, están en riesgo de expulsión debido a su mal comportamiento. Solo una profesora, Burcu, hace todo lo posible para protegerlos.
Pero los chicos tienen que conseguir que la maestra permanezca en la escuela y solo lo conseguirán si se enamora. El elegido es un asocial profesor llamado Kemal.
Durante dos temporadas, los estudiantes de esta serie buscan la amistad, el amor y el coraje para ser ellos mismos mientras hacen de celestinas entre su profesora y el entrenador de baloncesto.
Netflix: tráiler de la serie Amor 101
Reparto de Amor 101, la serie de Netflix
- Pinar Deniz
- Kubilay Aka
- Mert Yazicioglu
- Alina Boz
- Selahattin Pasali
- Ipek Filiz Yazici
- Ece Yüksel
- Kaan Urgancioglu
- Müfit Kayacan
- Bade Iscil
- Tuba Ünsal
Dónde ver la serie Amor 101, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Love 101 se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amor 101 se puede ver en Netflix