Comienza el Masters de Augusta con dos argentinos: días, horarios y TV del primer Major de la temporada

Con la participación de los cordobeses Ángel Cabrera y Mateo Pulcini, el Masters de Augusta 2026, primer Major de la temporada, comenzará a disputarse este jueves con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
Con la participación de Ángel Cabrera y Mateo Pulcini, el Masters de Augusta 2026, primer Major de la temporada, comenzará a disputarse este jueves
Con la participación de los cordobeses Ángel Cabrera y Mateo Pulcini, el Masters de Augusta 2026, primer Major de la temporada, comenzará a disputarse este jueves con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
El Pato Cabrera, de 56 años, se ganó el derecho a participar por haber ganado este célebre torneo en 2009 y el riocuartense Pulcini, de 25 años, consiguió la invitación por ser el campeón del Latin America Amateur Championship.
Cabrera, quien participó de la tradicional cena de los campeones el martes pasado, estará en el tee de salida a las 9.14 hora argentina junto al finlandés Sami Valimaki y el aficionado estadounidense Jackson Herrington, mientras que Pulcini, quien fue el mejor amateur del último Abierto del Oeste en el Club de Campo Mendoza, compartirá el grupo con el norteamericano Whyndam Clark y el canadiense Mike Weir y saldrán a las 12.27.
Los dos representantes argentinos en el Masters de Augusta compartieron la ronda de práctica y para Pulcini fue: “Cumplir un sueño",
Un listado de 91 golfistas disputará la edición 90 del Masters en Augusta, el primero de los cuatro majors del año, con transmisión de ESPN y Disney Plus.
El escenario será la atractiva cancha de par 72 y 7555 yardas del Augusta National Golf Club, en Georgia, donde el mayor ganador de sacos verdes continúa siendo el legendario Jack Nicklaus, con 6 consagraciones.
La actividad oficial del Masters tuvo este miércoles el tradicional torneo de par 3 donde muchas de las figuras y leyendas comparten un momento distendido con sus familiares.