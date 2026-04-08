Comienza el Masters de Augusta con dos argentinos: días, horarios y TV del primer Major de la temporada

Los dos representantes argentinos en el Masters de Augusta compartieron la ronda de práctica y para Pulcini fue: “Cumplir un sueño",

Embed Otro sueño cumplido para Mateo.



Este martes, el campeón del @LAAC_Golf jugó una ronda de práctica en Augusta National con uno de sus más grandes ídolos, Ángel Cabrera. pic.twitter.com/FA3HbQ9kpr — El Masters (@TheMasters_ES) April 7, 2026

La primera ronda del Masters de Agusta

Un listado de 91 golfistas disputará la edición 90 del Masters en Augusta, el primero de los cuatro majors del año, con transmisión de ESPN y Disney Plus.

El escenario será la atractiva cancha de par 72 y 7555 yardas del Augusta National Golf Club, en Georgia, donde el mayor ganador de sacos verdes continúa siendo el legendario Jack Nicklaus, con 6 consagraciones.

Embed Hoyo en uno, compartido con la persona más importante.#elmasters pic.twitter.com/u5pQYwwJ3i — El Masters (@TheMasters_ES) April 8, 2026

La actividad oficial del Masters tuvo este miércoles el tradicional torneo de par 3 donde muchas de las figuras y leyendas comparten un momento distendido con sus familiares.

Las salidas más destacadas de este jueves en el Masters

11:07 DeChambeau, Fitzpatrick, Schauffele

11:19 Matsuyama, Morikawa, Henley

11:31 McIlroy, Young, Howell

14:20 Spieth, Rose, Koepka

14:32 Straka, Griffin, Thomas

14:44 Scheffler, MacIntyre, Woodland

Todos los horarios de salida aquí