Cuáles son los mejores días de abril para cultivar un árbol frutal, según el calendario lunar

Si estás pensando en sumar un árbol frutal a tu huerto este mes de abril, no bastará con tener buena tierra y agua. De hecho, la recomendación pasa por prestar atención al calendario lunar de esta temporada, recordando que el movimiento de la savia responde a las fases lunares y esto nos puede jugar a favor o en contra.
Calendario lunar: estos son los días claves para cultivar un árbol frutal en el huerto o jardín
Para los árboles frutales, buscamos dos objetivos distintos: por un lado, que las raíces se asienten con fuerza; por el otro, que el crecimiento aéreo sea vigoroso. Según el calendario lunar de abril de 2026, estos son los periodos críticos en los cuáles debemos prestar atención para llevar a cabo la tarea de siembra o cultivo de plantas de este tipo.
Del 2 al 15 de abril, cuando hay Luna cuarto menguante, la savia desciende hacia las raíces. Es el momento ideal para plantar árboles frutales y también para trasplantar otros que necesiten un lugar con más espacio. Al estar la energía concentrada bajo tierra, el árbol sufrirá menos el estrés del cambio y se enfocará en desarrollar un sistema radicular sólido antes de disparar su crecimiento hacia arriba.
Luego, del 17 al 29 de abril, cuando vemos la Luna cuarto creciente, se producirá el ascenso de la savia hacia las ramas y yemas. Si ya tenés tus árboles plantados, este es el periodo para realizar tareas de abonado o injertos, ya que la vitalidad está en la parte superior.
Por otro lado, durante el 16 de abril, se recomienda evitar todo tipo de tareas de jardinería. Es día de Luna nueva, un momento de reposo absoluto no solo para los árboles frutales, sino también para todas las plantas. Durante esta jornada, cualquier modificación atentará contra su bienestar ya que se encontrará muy vulnerable.
Finalmente, recordá que el calendario lunar es una guía, pero que el clima es el que manda: asegurate de que el suelo tenga la temperatura adecuada y que las heladas no sorprendan a los brotes jóvenes una vez cultivados los árboles frutales.