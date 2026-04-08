Cuáles son los mejores días de abril para cultivar un árbol frutal, según el calendario lunar

Luego, del 17 al 29 de abril, cuando vemos la Luna cuarto creciente, se producirá el ascenso de la savia hacia las ramas y yemas. Si ya tenés tus árboles plantados, este es el periodo para realizar tareas de abonado o injertos, ya que la vitalidad está en la parte superior.

Por otro lado, durante el 16 de abril, se recomienda evitar todo tipo de tareas de jardinería. Es día de Luna nueva, un momento de reposo absoluto no solo para los árboles frutales, sino también para todas las plantas. Durante esta jornada, cualquier modificación atentará contra su bienestar ya que se encontrará muy vulnerable.

ciruelo Si querés que tu árbol frutal crezca fuerte y sano, se recomienda cultivarlo en estos días.

Finalmente, recordá que el calendario lunar es una guía, pero que el clima es el que manda: asegurate de que el suelo tenga la temperatura adecuada y que las heladas no sorprendan a los brotes jóvenes una vez cultivados los árboles frutales.