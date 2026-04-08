Dalmiro Garay aseguró que la tasa de resolución del Fuero de Familia pasó del 58% al 77% en 2025

alfredo cornejo y dalmiro garay El gobernador Alfredo Cornejo junto al presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, en la apertura del Año Judicial.

A la fecha, el programa tiene 255 entre niños, niñas y adolescentes con declaración de adoptabilidad, de los cuales 92 forman grupo de hermanos. Del total, 92 tienen alguna discapacidad, y de los restantes 158, 7 niños tienen de 0 a 3 años de edad, 96 de 4 a 11 años y 55 de 12 a 18.

Otro aspecto importante de la Justicia de Familia, es la mediación, de las cuales ingresaron en el año 32.913 pedidos para mediar, cumpliendo este año en 33.727 audiencias, debido a que trabajan en causas de años anteriores.

"Asimismo, en una muestra de compromiso interinstitucional, hemos ampliado el acceso a la mediación, mediante la celebración de convenios con las municipalidades de Guaymallén, Las Heras y Ciudad, lo cual ha redundado en mejoras en los tiempos de respuesta, de 55 a 38 días en promedio para la primera audiencia", afirmó Dalmiro Garay.

El ministro de la Suprema Corte enfatizó que este incremento en la efectividad, pasando de 1.000 a 1.700 causas por magistrado en 4 años, se logró manteniendo la misma estructura de personal. Para acompañar este esfuerzo, el Poder Judicial invirtió más de $807.000.000 en adaptar las instalaciones para que sean más "amables con el ciudadano", incluyendo la creación de lactarios en San Rafael y espacios específicos para niños y niñas en los tribunales de familia.

Además, para 2026 el Poder Judicial proyecta una inversión de $329.000.000 para la reforma integral del Juzgado de Familia de Maipú.

Una transformación que trasciende los números, según Dalmiro Garay

El presidente de la Suprema Corte destacó que la mejora en el Fuero de Familia no es un hecho aislado, sino parte de una "mejora sensible" en todos los fueros del sistema. Mientras que Familia alcanzó una tasa de resolución del 77 (llegando incluso a superar el 92% en algunas circunscripciones), otros sectores como el Penal lograron un 109%, resolviendo más causas de las que ingresaron para limpiar el stock histórico.

dalmiro garay 2 El acto se realizó en el Palacio de Justicia.

La eficiencia también se destacó a través de la digitalización para facilitar la vida de las familias. Dalmiro Garay resaltó la implementación de la legalización digital, que desde julio de 2025 permitió realizar 1.950 autorizaciones de viaje para menores de forma remota, sin necesidad de asistir a una sede judicial. A esto se suma el nuevo ChatBot con atención 24/7, diseñado para brindar orientación jurídica y turnos, eliminando barreras de acceso para quienes viven lejos de los centros urbanos.

Mediación y violencia de género

En cuanto a la resolución de conflictos, para Garay la mediación fue clave no solo por el volumen de audiencias (33.727), sino por la rapidez lograda mediante convenios municipales, reduciendo la espera de la primera audiencia de 55 a 38 días.

En paralelo, el presidente de la Corte aseguró que la Justicia de Familia tuvo que dar respuesta a un contexto social complejo: la Dirección de la Mujer registró 4.353 intervenciones por violencia de género en 2025, un aumento del 9% respecto al año anterior.

Garay concluyó que el objetivo final de estas innovaciones es "hackear las instituciones" para simplificar el acceso a la justicia, asegurando que el avance tecnológico no deshumanice el servicio, sino que lo haga más eficaz para la convivencia pacífica.

La apertura del año judicial

Garay brindó el discurso este martes en el salón de actos del Palacio de Justicia y contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, los ministros Omar Palermo, Julio Gómez, Teresa Day y Norma Llatser.