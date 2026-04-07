El presidente de la Corte anunció un nuevo concurso para entrar al Poder Judicial de Mendoza

Del acto que reunió a la cúpula de la Justicia mendocina también participó el gobernador Alfredo Cornejo. Los discursos oficiales pudieron seguirse en vivo a través del Youtube del Poder Judicial de Mendoza.

Balance del Poder Judicial

Más allá de lo formal, el Acto de Apertura del Año Judicial es una especie de rendición de cuentas de lo actuado en 2025 y de la proyección para 2026 en el Poder Judicial de Mendoza.

El presidente de la Corte resaltó el acortamiento de los plazos en la forma de impartir justicia, la baja de la litigiosidad en un 32% y la alta tasa de resolución de casos: “De cada 10 conflictos que ingresan, en el plazo de un año se resuelven 9”.

Repasó que de octubre a diciembre hubo 843 notificaciones por WhatsApp, un nuevo sistema valorado por Garay Cuelli. Aseguró que la obra del Polo Judicial de Tunuyán está avanzada en un 70% y tiene fecha de finalización para este año. Anticipó nuevas tecnologías para agilizar y/o modernizar los procesos judiciales, como el lanzamiento de los remates judiciales a través de internet, dejando atrás el sistema de ofertas en sobre cerrado.

Nota en proceso.