Dalmiro Garay garantizó la obra del Polo Judicial de Tunuyán y habló de rearmado en el plan de inversiones

Polo-Judicial-Tunuyan Maqueta del Polo Judicial de Tunuyán. Las obras están 28% avanzadas. Foto: Prensa Poder Judicial

Dalmiro Garay y el presupuesto de la Justicia

Las comisiones de Hacienda de ambas cámaras de la Legislatura, recibieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay.

“Planteamos la proyección y a la vez hacemos una rendición de cuentas del ejercicio en curso”, dijo Garay, quien manifestó que desde el Poder Judicial se habían solicitado 177 mil millones, de los que se le otorgaron para el próximo ejercicio, 168 mil millones de pesos.

“Nosotros mandamos un presupuesto que con la partida de personal incluida ascendía a $177.000 millones y nos han remitido un proyecto de $168.000 millones, es decir, estamos $8.800 millones más o menos abajo de lo que hemos remitido, así que eso nos va a obligar a rearmar el plan de inversiones”, aseguró el funcionario judicial.

Garay afirmó que “tenemos garantizada la obra del Polo de Tunuyán, que es la que se está ejecutando – llega a 27% de ejecución -, quizás la más grande, con $2.800 millones para el 2026 y tendremos que ver el resto del plan de inversiones, tanto de infraestructura como tecnología, cómo lo readecuamos”.

Se han bajado bienes corrientes y aumentamos en bienes de capital porque son los que mejoran la calidad del servicio público Se han bajado bienes corrientes y aumentamos en bienes de capital porque son los que mejoran la calidad del servicio público

“El Poder Judicial en el último tiempo viene bajando la participación neta en el presupuesto general pero con sistemas, con reformas e innovaciones hemos logrado invertir mejor los recursos que nos han votado para este año y generar ahorros, que esos ahorros los volcamos a nuevas inversiones”, subrayó.

Sostuvo que el uso de la tecnología ha implicado optimizar el servicio de justicia y a la vez, “ir corrigiendo cuestiones que estaban accesorias del proceso”, como es el caso de una de las últimas leyes sancionadas, la de litigar sin gastos “que estamos sacando la acordada para implementarla”, donde “hicimos un costeo de cantidad de horas hombre, y 163 millones de pesos será el ahorro con ese sistema informático”, aseveró, agregando que en tiempo también significa un ahorro, ya que “en cuanto impacto al sistema son de 4 o 5 meses de trámite que pasa ahora a un clic o dos”.

centro de atencion ciudadana judicial El número telefónico 160 es el del Centro de Atención Judicial Ciudadana. Foto: Prensa Poder Judicial

También mencionó un chatbot para el 160, que es el Centro de Atención Judicial Ciudadana, “que triplicará la atención al público. O se ampliaba el personal o se iba a un sistema informático y es lo que se hizo. Son costos que nos permiten mejorar el gasto”, resaltó.

Otra de las reformas implementadas es la firma ciudadana, un desarrollo hecho por el Poder Judicial “que permite darle firma electrónica a cualquier ciudadano”. Se trata de la legalización de documentos y servicios digitales destinados al ciudadano, “mediante la legalización de documentos digitales y autorización de viaje a menores de edad en forma virtual".

De igual forma, la puesta en marcha de un portal para el sistema de secuestros judiciales. “Nosotros tenemos a cargo la custodia que implica más de dos mil motos o bicicletas sustraídas a los mendocinos – por ejemplo -. Pondremos un portal de consulta para que los mendocinos puedan identificar con fotos, descripción y tipo de bien, el objeto, y figurara qué fiscalía lo tiene a cargo para que vaya a buscarlo”, explicó.

Fuente: Legislatura de Mendoza