Dalmiro Garay fue reelecto presidente de la Suprema Corte de Justicia por tercera vez consecutiva

Adaro, quien se había declarado presidenciable en competencia directa con Garay, participó de manera virtual de regreso desde Brasilia.

jueces de la suprema corte de justicia.jpg Mario Adaro, Julio Gómez, Teresa Day, Dalmiro Garay, Norma Llatser, Omar Palermo y José Valerio, jueces de la Suprema Corte de Justicia, con el gobernador Alfredo Cornejo al cierre de un acto protocolar en los Tribunales.

Durante la mañana, en la previa de la elección, empleados y funcionarios judiciales se manifestaron en el ingreso principal al edificio de los Tribunales provinciales en reclamo de mejoras salariales.

Quién es el reelecto por tercera vez presidente de la Suprema Corte

Dalmiro Garay tiene 53 años, nació en Jachal (San Juan) y desde la juventud militó en la Unión Cívica Radical.

Fue titular del equipo de los abogados de la DGE y luego ministro de Gobierno durante la primera gestión de Alfredo Cornejo, quien lo integró a la Suprema Corte de Justicia el 31 de julio de 2018 tras la renuncia por jubilación de Alejandro Pérez Hualde.

Este martes, Garay inicia el sexto año consecutivo como presidente del máximo tribunal mendocino.

Completó el mandato inconcluso de Jorge Nanclares (70) entre 2020 y 2021 y fue reelecto en 2021, 2023 y este martes con mandato hasta 2027.

corte garay day valerio.jpg Los supremos Dalmiro Garay, Teresa Day y José Valerio durante un acto protocolar.

La presidencia de la Suprema Corte de Justicia implica presidir la Sala Administrativa, que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, técnicos y humanos del Poder Judicial, y el Jury de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios que llegan a la función pública con acuerdo del Senado provincial.

Además, encabezar la Junta Electoral de la Provincia, a cargo de la organización de comicios provinciales.