Dalmiro Garay en Canal 7.JPG Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte y del Jury de Enjuiciamiento, votó en julio que la acusación contra el juez Sebastián Sarmiento sea aceptada para que el magistrado pueda defenderse por escrito.

Idas y venidas en el Jury de Enjuiciamiento a Sebastián Sarmiento

Cecilia Pedrazzoli argumentó de que su esposo, que también es magistrado, participó de la investigación de uno de los casos que derivaron la acusación contra el penalista, por lo cual la titular de la Defensoría Pública aceptó el apartamiento.

Ahora, Cecilia Saint André designó a la defensora oficial Silvina González, de larga carrera en la Justicia e hija del ex Procurador de la Suprema Corte Rodolfo González.

Por estas horas, González analiza si finalmente asume -o no- la misión de defender al juez Sebastián Sarmiento, sobre quien el Jury de Enjuiciamiento aceptó formalmente por 16 a 5 las denuncias presentadas por mal desempeño.

El primer magistrado defendido por un abogado público

El caso del juez penal Sebastián Sarmiento en el Jury de Enjuiciamiento, marcado a fuego por la política, es inédito ya que el magistrado pidió, a diferencia de otros jueces cuestionados en ese tipo de procesos, ser asistido por un defensor oficial y gratuito.

Magistrados sometidos a proceso históricamente eligieron pagar de su bolsillo los servicios de abogados defensores particulares. Sin embargo, que a Sarmiento lo asista un defensor público está permitido según el artículo 20 de la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento, vigente desde 1984.

JUry de Enjuicia 2024.jpeg Una de las tantas reuniones del Jury de Enjuiciamiento integrado por jueces, diputados y senadores.

Cuando se defina si González asume la defensa de Sarmiento, éste podrá contestar por escrito a la acusación aceptada formalmente el 31 de julio gracias a votos de legisladores y de 3 jueces de la Corte.

Recién entonces los 21 integrantes del Jury decidirán si el proceso avanza hacia la suspensión en las funciones y posterior juicio político de destitución o se procede al archivo de las actuaciones.