Hebe Casado apuntó a los Menem en un medio porteño y dijo que por ellos no se afilió a La Libertad Avanza

Hebe Casado.jpg "Espero que el gobierno reaccione y se saque a ese lastre de encima", dijo Hebe Casado al aire en Radio Con Vos, refiriéndose a Lule Menem.

Lule Menem en la previa de la reunión con los gobernadores

Tras la convocatoria nacional que realizó el presidente para dialogar con los gobernadores, los que asistieron fueron Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). Este último pasó primero por el despacho de Lule Menem antes de asistir a la reunión con Catalán. Esto para Casado es todo un signo de que nada ha cambiado.

"Lo que han hecho es una especie de maquillaje: arman una mesa nacional sin Lule, pero después recibe a un gobernador antes que el ministro", señaló la vicegobernadora. La lectura que hace Casado es que Menem sigue teniendo el mismo "banque" de siempre, solo que sin exposición.

La vicegobernadora aseguró que no se afilió a LLA por los Menem

Si bien en Mendoza Casado dijo muchas veces que el responsable de no querer afiliarla a La Libertad Avanza fue Facundo Correa Llanos -presidente local del partido de Milei-, en "Radio con Vos" dio otra versión.

Consultada sobre por qué "decidió pausar su afiliación a La Libertad Avanza", Casado nunca habló de Correa Llanos ni de que fue él quien no la quiso afiliar. Hay que recordar que la ex PRO hasta llegó a decir que si bien ella "hablaba todos los días con el presidente Javier Milei, Correa Llanos no le atendía el teléfono".

En cambio, en la entrevista con la radio porteña aseguró que no se unió a LLA porque el armado político con los Menem no le cierra. "Es gente con la que políticamente no convivo", aseguró.

Para Hebe Casado, Karina Milei está "mal asesorada"

Consultada sobre el armado en la provincia de Buenos Aires, la vicegobernadora aseguró que fue malo y esto es responsabilidad de Lule Menem y de Sebastián Parejas. Sin embargo, evitó criticar a Karina Milei. "Ella está mal asesorada", aseguró.

El domingo de la derrota, Hebe Casado tuiteó estos mismos conceptos y consultada sobre Karina, tampoco le endilgó la responsabilidad de haber perdido por tantos puntos en Buenos Aires.

"Yo espero que el gobierno tome la decisión y se saque este lastre de encima, porque la confianza de la gente está quebrada. Todavía hay tiempo, pero tienen que reaccionar ya".

Además, hizo hincapié en que en el 2023, Karina Milei fue la propulsora de la victoria de su hermano y en ese momento, los Menem no habían armado nada.