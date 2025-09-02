Las 91 leyes viejas que Hebe busca borrar: del pan barato en las cárceles hasta el fomento a la remolacha

image

Otra exigía producir pan económico en la panadería de la cárcel, con un presupuesto que hoy resulta insignificante. También existieron leyes para regular los ficheros de la Biblioteca Legislativa, fomentar el cultivo de remolacha azucarera o establecer horarios rígidos de apertura y cierre del comercio.

Entre los argumentos que marcó para avanzar en su eliminación resaltó que "reflejan realidades pasadas que ya no tienen aplicación práctica. Su derogación fortalece el ordenamiento jurídico y permite que Mendoza avance con un marco legal moderno, acorde a los desafíos actuales y futuros".

Una ley hojarasca con el espíritu de Sturzenegger

Quien hizo punta en esto de revisar leyes obsoletas fue el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, quien comenzó con esa iniciativa en octubre del año pasado, contando que el gobierno de Javier Milei mandaba al Senado unas 70 leyes que restringían la libertad de los argentinos.

Federico Sturzenegger.jpg El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hizo punta en la revisión de normas obsoletas y en el 2024 mandó al Senado la derogación de 70 leyes nacionales.

Muchas de estas leyes fueron sancionadas durante los gobiernos militares del siglo XX.

Con Hojarasca se derogarán, entre otras, leyes de los períodos presidenciales de "Isabel Perón; Agustín Lanusse; Juan Domingo Perón; Juan Carlos Onganía; Jorge Rafael Videla; Néstor Kirchner; Raúl Alfonsín; Arturo Illia; Reynaldo Bignone; Arturo Frondizi; Cristina Fernández de Kirchner; Agustín Justo; Edelmiro Farrell; Héctor Cámpora; José Uriburu y Raúl Lastiri”, señaló un comunicado de la cartera desreguladora.

Normas antiguas que saltaron en la revisión anterior

Entre las leyes que ya no tienen utilidad, resaltaron algunos ejemplos: