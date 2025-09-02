Los inquietantes posteos de Facebook del jubilado acusado de femicidio que pensaba viajar a España

guaymallen femicidio El caso de femicidio en Guaymallén ocurrió este martes. Foto: Paula Jalil

Además -en otro de sus perfiles- estuvo publicando inquietantes posteos relacionados con cuestiones sentimentales. Al parecer, se sentía frustrado o desilusionado y a pesar de no etiquetar ni dar nombres, todo indica que estaban destinados a una mujer.

Inquietantes posteos del principal sospechoso del femicidio de Guaymallén

El jubilado, que quedó implicado en el asesinato de su ex pareja, dejó indicios en uno de sus perfiles de Facebook.

En un posteo del 25 de agosto, publicó un video del Papa León XIV referido a "las mujeres que se dejan llevar por sus amigas", en el que se puede escuchar un mensaje dando consejos muy particulares. "Las mujeres que se dejan de llevar por las amigas, jamás construyen un hogar. Las mujeres que le dan más importancia a las amigas que al hombre que tienen al lado, no se dan cuenta que cuando una mujer elige a un buen hombre, este se convierte en su compañero y en su todo".

El video también habla de "amigas que envidian" y otros conceptos singulares. Ese posteo es del 25 de agosto, es decir, 7 días atrás.

En otra publicación, Valdovino se muestra como alguien capaz de tomar decisiones extremas "cuando se le cruzan los cables". Este posteo corresponde al 22 de agosto.

El posteo de Enzo Manuel Valdovino del 18 de agosto no es menos inquietante. En él, habla de "las mujeres que no saben dónde están paradas".

En el mismo sentido, el 14 de agosto subió una publicación que tiene que ver con el fin de una relación.

El acusado de femicidio estaba tramitando la ciudadanía española

Según un posteo que data del 25 de junio, Valdovino estaba tramitando la ciudadanía española. En la publicación el hombre responde a algunos comentarios de sus contactos.

A uno de ellos que lo increpa por irse durante el gobierno de Javier Milei, le responde "qué querés que haga acá, yo ya estoy jubilado" y luego bromea con irse a enseñarle a los españoles a jugar al fútbol.

Más abajo, le cuenta a otro de sus contactos acerca de sus intenciones de emigrar.

El octavo femicidio en Mendoza en el 2025

Con el femicidio de Sandra Sánchez ya son 8 las mujeres muertas por violencia machista durante el 2025: estas son Antonia Falcón, de 60 años; Alejandra Cuevas, de 48 años; Eliana Speziale, de 44 años; Verónica Magallanes, de 49 años -en este caso también murió su hijo Mariano de 32 años en un incendio intencional-; Carla Del Souc, de 27 años; Flora Moyano, de 60 años, y Rocío Collado, de 30 años.