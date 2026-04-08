La denunciante de abuso sexual en el Club Alemán: "Se enojaron porque ventilé una intimidad del equipo"

club aleman 3 El caso de abuso sexual en el Club Alemán avanzó con imputaciones.

Luego de eso se tuvo que cambiar a otro club de hockey donde "aguanté 6 meses porque fue complicada la adaptación social y deportiva. Luego dejé. Si no hubiese pasado esto yo seguiría jugando". También relató que "del Club Alemán dijeron al principio que iban a tomar medidas, pero siempre fueron amagues y nada en concreto".

Imputación por abuso sexual

Según la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.

Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.

club aleman 2 La Justicia investiga lo que ocurrió en el Club Alemán.

Luego de más de 2 años de investigación, la fiscal María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025. La investigadora consideró que existió una situación humillante en el ritual de iniciación, pero que no se consumó el delito de abuso sexual ya que no hubo contacto físico directo entre las jugadoras mayores y la menor de edad.

Los abogados de la denunciante -Lucas Lecour y Francisco Machuca- apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo. Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.

El expediente cayó en manos de otro integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales: Mauro Perassi. Este último pidió directivas expresas a su fiscal en jefe y el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas -prevé de 3 a 10 años de prisión-.