"Nunca se disculparon. De hecho se enojaron conmigo porque ventilé una intimidad del equipo". Esa es la respuesta que recibió la adolescente, que en aquel entonces tenía 16 años, tras realizar la denuncia por abuso sexual en un ritual de bienvenida al plantel de primera de hockey femenino en el Club Alemán, en Guaymallén.
La denunciante de abuso sexual en el Club Alemán: "Se enojaron porque ventilé una intimidad del equipo"
La joven de 19 años que denunció haber sufrido un abuso sexual en un ritual de bienvenida en 2023 dio detalles sobre lo ocurrido en el Club Alemán
La joven que ahora tiene 19 años -se reserva su identidad- relató en declaraciones al canal América que "desde los 8 años iba al Club Alemán. Siempre fui una persona del hockey y quise llegar a primera división. Pero cuando lo logré fue una decepción total. Yo tenía entendido que en el ritual de bienvenida les teñían el pelo a las jugadoras y nada más", agregó.
La denunciante aseguró que tras la denuncia de abuso sexual "la Justicia no se movía, todo era lento y la única que afrontaba todo el proceso con pericias y declaraciones era yo. Nos hartamos con mi familia y decidimos acudir a los medios de comunicación".
Luego de eso se tuvo que cambiar a otro club de hockey donde "aguanté 6 meses porque fue complicada la adaptación social y deportiva. Luego dejé. Si no hubiese pasado esto yo seguiría jugando". También relató que "del Club Alemán dijeron al principio que iban a tomar medidas, pero siempre fueron amagues y nada en concreto".
Imputación por abuso sexual
Según la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.
Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.
Luego de más de 2 años de investigación, la fiscal María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025. La investigadora consideró que existió una situación humillante en el ritual de iniciación, pero que no se consumó el delito de abuso sexual ya que no hubo contacto físico directo entre las jugadoras mayores y la menor de edad.
Los abogados de la denunciante -Lucas Lecour y Francisco Machuca- apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo. Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.
El expediente cayó en manos de otro integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales: Mauro Perassi. Este último pidió directivas expresas a su fiscal en jefe y el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de 2 o más personas -prevé de 3 a 10 años de prisión-.