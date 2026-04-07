Imputaron a 6 jugadoras de hockey del Club Alemán por abuso sexual: declararon y aportaron imágenes del hecho

club aleman 2 El propio Club Alemán motorizo la denuncia por abuso sexual.

Las imputadas de este martes brindaron declaración en el expediente. No negaron que participaron del ritual de bienvenida de la adolescente de 16 años, pero descartaron que hayan cruzado el límite del abuso sexual. En líneas generales, destacaron que fue una especie de "juego" a la que fueron sometidas otras menores de edad, quienes no se sintieron vulneradas y hasta siguen jugando en el Club Alemán. También aportaron fotos y videos del momento.

La denuncia por abuso sexual y los vaivenes de la causa

Según la imputación, el 20 de abril de 2023 cerca de las 23 se realizó un ritual de bienvenida a 6 menores de edad que fueron ascendidas al equipo de primera de hockey sobre césped. A las jóvenes les dijeron que debían llevar ropa para "mancharse" y las hicieron ingresar al baño de la cancha del Club Alemán.

Según la denunciante, le hicieron sacar el corpiño y taparse con papeles. Luego le vendaron los ojos con toallitas higiénicas femeninas. Mientras le gritaban frases de connotación sexual, la obligaron a gritar "¡gol!" y le metieron una salchicha en la boca. También le colocaron una morcilla entre su calza y su bombacha. Le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior, y le cortaron y tiñeron el pelo.

El padre de la adolescente de 16 años presentó una nota a las autoridades del Club Alemán tras enterarse de lo ocurrido. Desde la misma institución realizaron la denuncia el 4 de mayo siguiente y se dio inicio al expediente penal. En agosto, se tomó una declaración informativa a las 10 jugadoras sospechadas, que es un paso intermedio entre ser testigos o imputadas.

Polo Judicial (7).jpg La investigación por abuso sexual ha tenido contradicciones dentro de la propia Fiscalía. Foto: Gobierno de Mendoza

Luego de más de 2 años de investigación, la fiscal María de las Mercedes Moya decretó el archivo del expediente el 2 de junio de 2025. La investigadora consideró que existió una situación humillante en el ritual de iniciación pero que no se consumó el delito de abuso sexual ya que no hubo contacto físico directo entre las jugadoras mayores y la menor de edad.

Los abogados de la denunciante -Lucas Lecour, Francisco Machuca y Sergio Salinas- apelaron esa decisión y lograron que el juez Diego Flamant revoque el archivo. Ese magistrado consideró que desde un principio la víctima declaró que no le había gustado lo ocurrido y que el delito de abuso no sólo se refiere a una alteración en la libertad sexual sino también en el pudor sexual. En concreto, ordenó que se profundice la pesquisa bajo el mando de otro fiscal.

El expediente cayó en manos de otro integrante de la Fiscalía de Delitos Sexuales: Mauro Perassi. Este último pidió directivas expresas a su fiscal en jefe y el dictamen fue que había que imputar a las 10 jugadoras, que es el paso que se dio este martes.

club aleman El club Alemán quedó en el centro de la polémica por el ritual de bienvenida.

La defensa de las acusadas de abuso sexual

Los representantes legales de las jugadoras de hockey presentaron una nulidad al dictamen de la fiscal en jefe. Ese punto se resolverá en una audiencia que se realizará en las próximas semanas.

Más allá de ese punto técnico, la teoría defensiva es que no se concretó un abuso sexual durante el ritual de iniciación. Prueba de ello es que la joven en un principio no realizó la denuncia, así como tampoco las otras 5 menores de edad que fueron sometidas a la misma bienvenida esa noche.

La madre de una de las imputadas difundió una carta pública donde apuntó que las otras adolescentes dijeron que "fue una bienvenida como siempre" y que incluso continúan jugando en el Club Alemán.

También detalló que la pericia psicológica y psiquiátrica de la denunciante no encontró "signos y síntomas que configuren un estrés postraumático". Por último, señaló que la familia de la denunciante de abuso sexual pretende una "reparación económica millonaria", en referencia a una demanda civil por casi $100 millones que interpuso la familia de la chica contra las acusadas y la institución deportiva.