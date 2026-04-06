Conoció a un hombre por Facebook. Acordaron encontrarse. Se tomó un colectivo. Cuando se bajó, fue abordada por un grupo de 5 hombres que la sedó y la abusó sexualmente. Ahora, el único de los sospechosos detenidos en el expediente que se investiga en el Este provincial continuará privado de su libertad, según definió un juez gracias a las pruebas que hay en su contra.
Se bajó de un micro, la sedaron y la violaron en grupo: el único detenido es un abusador serial
Un hombre que fue detenido hace pocas semanas es el único sospechoso identificado por el abuso sexual ocurrido a fines de octubre pasado
En los primeros meses del año pasado, una mujer de 39 años oriunda de Las Heras estableció un vínculo con un hombre mediante la red social Facebook. Charlas van, charlas vienen, videollamadas mediante, acordaron en encontrarse personalmente por primera vez el 29 de octubre. Iban a ir al cumpleaños de un primo del hombre en el departamento de San Martín en horas de la tarde noche.
Según lo que luego declaró la víctima, se tomó un colectivo y le envió la ubicación en tiempo real al hombre -se reserva su identidad-. La indicación era que debía mantenerse a bordo hasta la última parada que haría el micro en San Martín. Así es que en las inmediaciones de una rotonda se bajó del vehículo a la espera de encontrarse con su amigo virtual. Pero se encontró con lo peor.
Abuso sexual e intento de suicidio
La víctima detalló que en ese momento un sujeto le pidió un cigarrillo. Al mismo tiempo, otro individuo la tomó por atrás y le puso un pañuelo en la boca. Al grupo se sumaron otros 3 agresores que la llevaron a la mujer hasta un descampado cercano. En ese momento se desvaneció. Cuando se despertó, una hora después, tenía los pantalones y ropa interior bajados, además de varias manchas de sangre. Había sido violada anal y vaginalmente.
El caso no se conoció hasta mediados de noviembre cuando la mujer se quiso quitar la vida y quedó internada en el sector de salud mental del Hospital Lagomaggiore. Ahí le reveló el abuso sexual a una médica que hizo la denuncia correspondiente. Una vez que fue dada de alta, la víctima brindó su relato formal en la investigación y aportó el perfil de Facebook de la persona con la cual había pactado el encuentro. Este hombre la había bloqueado de todas las vías de comunicación tras el hecho.
En la investigación fue clave que se levantaron rastros de sangre y de esperma en un toallón con el cual la víctima se secó luego de haber sufrido el presunto abuso sexual. Se realizó un cotejo de ADN con la base de datos que tiene el Laboratorio de Huellas Genéticas Forense y arrojó match con un hombre que tiene 2 condenas anteriores por delitos sexuales. No sólo eso sino que su nombre coincide con el perfil de Facebook que aportó la denunciante.
La situación del abusador serial
Con ese resultado positivo de ADN, la Fiscalía emitió un pedido de captura el 29 de enero pasado. El hombre, un albañil que se ha tenido asiento por varios puntos de la provincia, fue atrapado el 28 de febrero cuando caminaba por la calle. Fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas -de 8 a 20 años de cárcel- y quedó alojado en el complejo San Felipe. Hace pocos días, la jueza María del Valle Sierra dictó la prisión preventiva.
No es la primera vez que el sujeto enfrenta una causa de estas características. A mediados de 2009 quedó detenido por un robo agravado con abuso sexual. Fue condenado a 10 años de cárcel y recuperó su libertad en junio de 2019. En octubre de 2020 también fue detenido por haber tocado en sus partes íntimas a la hija de su pareja, de 6 años. Le dieron una pena de 8 meses que cumplió en mayo de 2021.
Además de los antecedentes por abuso sexual, el sujeto tiene otras entradas y salidas de la cárcel por delitos de violencia de género y robos agravados.