Se bajó de un micro, la sedaron y la violaron en grupo: el único detenido es un abusador serial

El truco para que los padres o abuelos recuerden siempre su contraseña de Facebook.jpg El vínculo entre el sospechoso y la víctima del abuso sexual nació por Facebook.

Abuso sexual e intento de suicidio

La víctima detalló que en ese momento un sujeto le pidió un cigarrillo. Al mismo tiempo, otro individuo la tomó por atrás y le puso un pañuelo en la boca. Al grupo se sumaron otros 3 agresores que la llevaron a la mujer hasta un descampado cercano. En ese momento se desvaneció. Cuando se despertó, una hora después, tenía los pantalones y ropa interior bajados, además de varias manchas de sangre. Había sido violada anal y vaginalmente.

El caso no se conoció hasta mediados de noviembre cuando la mujer se quiso quitar la vida y quedó internada en el sector de salud mental del Hospital Lagomaggiore. Ahí le reveló el abuso sexual a una médica que hizo la denuncia correspondiente. Una vez que fue dada de alta, la víctima brindó su relato formal en la investigación y aportó el perfil de Facebook de la persona con la cual había pactado el encuentro. Este hombre la había bloqueado de todas las vías de comunicación tras el hecho.

En la investigación fue clave que se levantaron rastros de sangre y de esperma en un toallón con el cual la víctima se secó luego de haber sufrido el presunto abuso sexual. Se realizó un cotejo de ADN con la base de datos que tiene el Laboratorio de Huellas Genéticas Forense y arrojó match con un hombre que tiene 2 condenas anteriores por delitos sexuales. No sólo eso sino que su nombre coincide con el perfil de Facebook que aportó la denunciante.

miguel angel aballay abuso sexual 2

La situación del abusador serial

Con ese resultado positivo de ADN, la Fiscalía emitió un pedido de captura el 29 de enero pasado. El hombre, un albañil que se ha tenido asiento por varios puntos de la provincia, fue atrapado el 28 de febrero cuando caminaba por la calle. Fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas -de 8 a 20 años de cárcel- y quedó alojado en el complejo San Felipe. Hace pocos días, la jueza María del Valle Sierra dictó la prisión preventiva.

No es la primera vez que el sujeto enfrenta una causa de estas características. A mediados de 2009 quedó detenido por un robo agravado con abuso sexual. Fue condenado a 10 años de cárcel y recuperó su libertad en junio de 2019. En octubre de 2020 también fue detenido por haber tocado en sus partes íntimas a la hija de su pareja, de 6 años. Le dieron una pena de 8 meses que cumplió en mayo de 2021.

Además de los antecedentes por abuso sexual, el sujeto tiene otras entradas y salidas de la cárcel por delitos de violencia de género y robos agravados.