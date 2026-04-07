El Ministerio de Capital Humano depositó este martes el último pago correspondiente al programa Volver al Trabajo, que finaliza el 9 de abril y será reemplazado por vouchers de capacitación laboral. En Mendoza, la caída del plan impacta en casi 20.000 personas.
Casi 20.000 mendocinos se quedan sin Volver al Trabajo y crece la incertidumbre por los vouchers
Organizaciones sociales se concentraron en el Nudo Vial para visibilizar el conflicto. Capital Humano confirmó que el Volver al Trabajo finaliza el 9 de abril
El Polo Obrero y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, entre otras organizaciones sociales, se concentraron este martes por la mañana en el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza para visibilizar el conflicto.
Martín Rodríguez, uno de los dirigentes que organizó la convocatoria, aseguró repasó en Radio Nihuil que si bien el plan social reparte $78.000 por mes por beneficiario, “el cálculo que hacemos es que dejan de ingresar más de $1.500 millones” por mes a la provincia, lo que puede repercutir, especialmente en los sectores de la economía popular.
Según los últimos datos oficiales disponibles a nivel nacional, a junio de 2025 el programa Volver al Trabajo había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total de 900.000 beneficiarios); mientras que otras 55.000 personas pudieron formarse profesionalmente.
La preocupación por la caída del Volver al Trabajo
“Más de 900.000 personas en todo el país se quedarían sin percibir ese beneficio social en un contexto donde hay una recesión económica muy fuerte, caída de los salarios, no alcanzan los ingresos y muchas personas no encuentran un trabajo formal y un salario acorde a sus necesidades básicas”, señaló Rodríguez.
El plan de lucha consistirá en volanteadas en el ingreso a la Ciudad de Mendoza; mientras que en otras provincias se están impulsando cortes de rutas y piquetes.
El reclamo pasa por la “continuidad del programa y, obviamente, la creación de puestos de trabajo genuinos”.
Mabel, una beneficiaria que cobró este martes sus últimos $78.000, contó que si bien la cifra parece escasa, en su economía representa la comida para 4 días.
“En Mendoza son 20.000 los impactados por la baja del Volver al Trabajo, si se contempla a quienes recibían un pago por los proyectos productivos”, informó Rodríguez.
Vouchers, ¿pero sin dinero?
Capital Humano informó en su momento que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo – o cualquiera- debían inscribirse para las capacitaciones en el Portal Empleo, o a través de Mi Argentina, hasta el 20 de marzo.
Sin embargo, ese nuevo programa no prevé pagos a beneficiarios informó Chequeado, tras una consulta oficial con el Ministerio. Es decir, que la asistencia con dinero se termina con el plan, el 9 de abril.
En principio, esas capacitaciones se realizarán en centros adheridos al Centro de Formación Capital Humano, y tendrán que ver con:
- Pintura domiciliaria o de obra
- Instalación de gas
- Electricidad
- Carpintería
- Plomería
- Cuidado de personas
- Panadería
Sin embargo, desde Mendoza, Rodríguez señaló que “por ahora no existe ningún curso de capacitación de parte del gobierno”, destacando la incertidumbre que aqueja no solo a quienes cobraban el Volver al Trabajo, sino también a quienes llegaron a inscribirse en el portal de empleo.