Casi 20.000 mendocinos se quedan sin Volver al Trabajo y crece la incertidumbre por los vouchers

polo obrero potenciar trabajo Organizaciones sociales reclaman la continuidad del plan Volver al Trabajo que pagaba $78.000 por mes. Foto: Pablo Gamba/ radio Nihuil

Según los últimos datos oficiales disponibles a nivel nacional, a junio de 2025 el programa Volver al Trabajo había permitido la inserción laboral de 1.500 personas (el 0,17% del total de 900.000 beneficiarios); mientras que otras 55.000 personas pudieron formarse profesionalmente.

La preocupación por la caída del Volver al Trabajo

“Más de 900.000 personas en todo el país se quedarían sin percibir ese beneficio social en un contexto donde hay una recesión económica muy fuerte, caída de los salarios, no alcanzan los ingresos y muchas personas no encuentran un trabajo formal y un salario acorde a sus necesidades básicas”, señaló Rodríguez.

El plan de lucha consistirá en volanteadas en el ingreso a la Ciudad de Mendoza; mientras que en otras provincias se están impulsando cortes de rutas y piquetes.

El reclamo pasa por la “continuidad del programa y, obviamente, la creación de puestos de trabajo genuinos”.

Mabel, una beneficiaria que cobró este martes sus últimos $78.000, contó que si bien la cifra parece escasa, en su economía representa la comida para 4 días.

“En Mendoza son 20.000 los impactados por la baja del Volver al Trabajo, si se contempla a quienes recibían un pago por los proyectos productivos”, informó Rodríguez.

Vouchers, ¿pero sin dinero?

Capital Humano informó en su momento que los beneficiarios del programa Volver al Trabajo – o cualquiera- debían inscribirse para las capacitaciones en el Portal Empleo, o a través de Mi Argentina, hasta el 20 de marzo.

Sin embargo, ese nuevo programa no prevé pagos a beneficiarios informó Chequeado, tras una consulta oficial con el Ministerio. Es decir, que la asistencia con dinero se termina con el plan, el 9 de abril.

volver al trabajo potenciar trabajo planes sociales Volver al Trabajo fue uno de los dos planes que reemplazó al Potenciar Trabajo. El Acompañamiento Social que asiste a mayores de 50 años seguirá vigente.

En principio, esas capacitaciones se realizarán en centros adheridos al Centro de Formación Capital Humano, y tendrán que ver con:

Pintura domiciliaria o de obra

Instalación de gas

Electricidad

Carpintería

Plomería

Cuidado de personas

Panadería

Sin embargo, desde Mendoza, Rodríguez señaló que “por ahora no existe ningún curso de capacitación de parte del gobierno”, destacando la incertidumbre que aqueja no solo a quienes cobraban el Volver al Trabajo, sino también a quienes llegaron a inscribirse en el portal de empleo.