Insoportable dolor por la muerte del niño de 5 años: "¡Tomás, levántate! ¡Yo quiero a mi bebé!"

“Justicia por mi bebé… ese hijo de put… me lo robó”, expresó la mujer en medio del llanto, reflejando la impotencia y el vacío absoluto que le dejó la pérdida de su niño.

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Accidente del niño en Salta: cómo fue la tragedia

El accidente ocurrió pasadas las 20.40 del domingo sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, frente a la plaza central San Martín. Tomás circulaba en su bicicleta junto a su madre cuando fue embestido violentamente. De acuerdo a la reconstrucción de la mujer, todo fue inesperado: “Yo miré y no venía ningún auto… por eso agarré a mi bebé de la bici… le digo 'pasa Tomasito'… y él (por el conductor) arrancó… se lo llevó”, relató con la voz quebrada.

Las imágenes de ese instante atroz no se le borran. “Todavía lo veo debajo de la camioneta… porque venía fuerte… yo lo vi… no lo puede negar nadie”, sentenció la madre. Tras el impacto, Tomás fue trasladado de urgencia y en código rojo hacia el hospital Materno Infantil en la ciudad de Salta. Sin embargo, pese al esfuerzo médico, la gravedad de las heridas apagó su vida horas más tarde.

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El accidente que encendió la tensión social

El caso dejó de ser un simple accidente vial para transformarse en un escándalo político e institucional con proyección en toda la provincia de Salta. El hombre de 39 años que manejaba el vehículo no es un vecino más: se trata del chofer y persona del entorno íntimo del intendente de La Merced, Javier Wayar.

Tras el hecho, el conductor fue demorado, se negó a declarar y fue imputado, quedando detenido a disposición de la Justicia. Por su parte, el jefe comunal emitió un comunicado en el que aseguró que el vehículo —registrado a su nombre— había sido sacado sin su autorización, afirmando que radicó la denuncia pertinente y pidiendo "que no se utilice el dolor con fines políticos". Sin embargo, sus palabras no lograron contener la bronca de los vecinos.

El lunes a la mañana, el repudio popular se trasladó a las calles. Cientos de habitantes de La Merced se agolparon frente a la sede municipal exigiendo justicia y, ante la falta de respuestas, terminaron cortando la Ruta Nacional 68. La protesta fue escalando en tensión, a tal punto que efectivos de la Guardia de Infantería tuvieron que intervenir, lo que derivó en enfrentamientos y detenciones de varios vecinos indignados.

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“No tuvimos ninguna contención”

En medio del clima convulso y mientras los restos del niño llegaban a la sala velatoria bajo el ruego de sus familiares al grito de “¡Tomás, levantate!”, la madre del niño hizo visible otra arista dolorosa de la tragedia: el abandono.

“Estaba sola y unos cuantos… no tuvimos ninguna contención”, denunció la mujer frente a la nula respuesta inicial de las autoridades luego del accidente.

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Hoy, La Merced es un pueblo de luto y bronca. Mientras la investigación judicial avanza para determinar las condiciones exactas en las que el chofer conducía la camioneta oficial, el eco de una madre desesperada resuena más fuerte que cualquier discurso político: “Se lo llevó de la noche a la mañana… yo quiero a mi bebé. Se los pido por favor, que me ayuden… se los imploro. Yo quiero justicia y que no salga más”.