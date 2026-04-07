Un niño de 5 años murió tras un desgarrador accidente: una camioneta municipal le pasó por encima

Tras el impacto, se activó un operativo desesperado. El menor fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia, en código rojo, hacia el Hospital Público Materno Infantil en la capital de Salta. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, la gravedad de las lesiones sufridas resultó irreversible y su fallecimiento se confirmó horas más tarde.

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Un detenido tras el accidente y vínculos con el poder político

El caso rápidamente tomó temperatura social debido a la identidad de los involucrados. El conductor de la camioneta fue demorado en el lugar por efectivos policiales y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente.

El vínculo oficial: se confirmó que el hombre al volante se desempeña como chofer del intendente de La Merced, Javier Wayar.

La versión del municipio: tras el escándalo, el jefe comunal aseguró ante las autoridades que su empleado habría sacado la camioneta sin su consentimiento.

sin su consentimiento. Avance de la causa: al conductor se le practicaron los test de alcoholemia y el correspondiente dosaje toxicológico, mientras que el área de Criminalística secuestró la camioneta para realizar las pericias mecánicas.

Bronca, disturbios y un reclamo desesperado tras el accidente

La confirmación de la muerte del niño Tomás actuó como un detonante. Durante la noche del domingo y gran parte del lunes, decenas de vecinos y familiares se concentraron en el lugar del accidente y luego marcharon hacia el edificio de la Municipalidad.

La indignación derivó en graves incidentes, quema de elementos y enfrentamientos con efectivos de Infantería, quienes tuvieron que intervenir para custodiar la sede municipal ante el intento de los vecinos de hacer justicia por mano propia y destrozar la camioneta involucrada.

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Dolor y angustia en el velorio del niño atropellado

El lunes por la tarde, durante la llegada del cuerpo a la sala velatoria, se vivieron escenas de profundo dolor. La madre del menor relató, quebrada, los segundos previos a la tragedia: "Yo miré y no venía ningún auto, por eso dejé que mi bebé pasara en la bici, él arrancó...". Entre lágrimas, la mujer dejó un ruego que hoy resuena en toda la provincia: "Justicia por mi bebé, ese hijo de p... me lo robó".