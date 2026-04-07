Una profunda conmoción y un clima de extrema tensión se apoderaron de la localidad de La Merced, Salta, tras la muerte de Tomás, un niño de apenas 5 años que perdió la vida luego de ser atropellado por una camioneta en un fatídico accidente que conmocionó a toda la ciudad.
Un niño de 5 años murió tras un desgarrador accidente: una camioneta municipal le pasó por encima
El terrible accidente provocó una conmoción muy grande entre los familiares y vecinos. El niño iba a bordo de una bicicleta al ser atropellado
El accidente sumó gravedad al confirmarse que la camioneta involucrada, está ligado a la intendencia local y era conducido por un empleado municipal.
Accidente en Salta: cómo perdió la vida el niño de 5 años
El accidente ocurrió el domingo 5 de abril por la noche, alrededor de las 20.40, sobre la avenida principal de La Merced, justo frente a la plaza San Martín. Según los testimonios y la reconstrucción preliminar de la Policía de Salta, el niño se encontraba andando en su bicicleta cuando fue violentamente embestido por una camioneta. Testigos presenciales indicaron que el vehículo circulaba a alta velocidad.
Tras el impacto, se activó un operativo desesperado. El menor fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia, en código rojo, hacia el Hospital Público Materno Infantil en la capital de Salta. A pesar de los esfuerzos de los profesionales de la salud, la gravedad de las lesiones sufridas resultó irreversible y su fallecimiento se confirmó horas más tarde.
Un detenido tras el accidente y vínculos con el poder político
El caso rápidamente tomó temperatura social debido a la identidad de los involucrados. El conductor de la camioneta fue demorado en el lugar por efectivos policiales y puesto a disposición de la Fiscalía interviniente.
- El vínculo oficial: se confirmó que el hombre al volante se desempeña como chofer del intendente de La Merced, Javier Wayar.
- La versión del municipio: tras el escándalo, el jefe comunal aseguró ante las autoridades que su empleado habría sacado la camioneta sin su consentimiento.
- Avance de la causa: al conductor se le practicaron los test de alcoholemia y el correspondiente dosaje toxicológico, mientras que el área de Criminalística secuestró la camioneta para realizar las pericias mecánicas.
Bronca, disturbios y un reclamo desesperado tras el accidente
La confirmación de la muerte del niño Tomás actuó como un detonante. Durante la noche del domingo y gran parte del lunes, decenas de vecinos y familiares se concentraron en el lugar del accidente y luego marcharon hacia el edificio de la Municipalidad.
La indignación derivó en graves incidentes, quema de elementos y enfrentamientos con efectivos de Infantería, quienes tuvieron que intervenir para custodiar la sede municipal ante el intento de los vecinos de hacer justicia por mano propia y destrozar la camioneta involucrada.
Dolor y angustia en el velorio del niño atropellado
El lunes por la tarde, durante la llegada del cuerpo a la sala velatoria, se vivieron escenas de profundo dolor. La madre del menor relató, quebrada, los segundos previos a la tragedia: "Yo miré y no venía ningún auto, por eso dejé que mi bebé pasara en la bici, él arrancó...". Entre lágrimas, la mujer dejó un ruego que hoy resuena en toda la provincia: "Justicia por mi bebé, ese hijo de p... me lo robó".