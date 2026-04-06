Cinco chicos en auto y un accidente mortal: tres muertos y dos heridos en la ruta

Tres jóvenes perdieron la vida de manera inmediata, mientras que otros dos se encuentran internados con heridas de diversa gravedad tras protagonizar un violento accidente en el kilómetro 861 de la Autopista N° 55, en sentido a la ciudad de Tilisarao, provincia de San Luis.
La tragedia ocurrió alrededor de las 03:22 del domingo, en el tramo comprendido entre Naschel y Tilisarao de San Luis, cuando un auto en el que viajaban cinco personas, se despistó y habría tenido un vuelco, según informes de diarios locales.
Accidente con saldo trágico: tres muertos en San Luis
De acuerdo a la información brindada por fuentes oficiales, efectivos de la Comisaría 24° de Naschel solicitaron la presencia de bomberos voluntarios de Tilisarao y Naschel, quienes, junto a los paramédicos y policías, se encargaron de las tareas de rescate y traslado de los heridos.
En el lugar de la tragedia, los uniformados constataron que tres de los cinco ocupantes del auto habían fallecido, mientras que otros dos sufrieron heridas graves y fueron derivados de urgencia al Hospital Central “Ramón Carrillo” de San Luis.
En tanto, los medios locales señalaron que las víctimas fatales fueron identificadas como Eduardo Alfredo Ramírez, de 38 años, José Gabriel Salinas, de 21 años y Francisco Valentín Gonzales, de 20 años.
Sobrevivientes al accidente en San Luis
Además, indicaron que el domingo, el centro de salud difundió un parte médico sobre el estado de salud de los dos sobrevivientes y, de acuerdo al informe oficial, ambos pacientes, de 24 años, ingresaron con diversas lesiones producto del accidente, uno de ellos presentaba una fractura de escápula izquierda, además de fracturas en el antebrazo izquierdo y en la muñeca izquierda.
El joven se encuentra internado en Sala de Cuidados Moderados, bajo control del dolor y evolución clínica, con conducta expectante y pronóstico reservado, mientras que el otro paciente presentaba cuatro fracturas costales, con tórax estable y permanecía internado en la misma sala, hemodinámicamente estable, con buen control del dolor, bajo seguimiento médico y con pronóstico reservado.