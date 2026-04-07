La plataforma de Netflix acaba de incorporar un escandaloso documental a su catálogo de series y películas. Se trata de la historia real que sacudió al mundo del ajedrez en 2022: el enfrentamiento entre Magnus Carlsen y Hans Niemann.
Netflix estrenó la película sobre el escándalo que sacudió al mundo del ajedrez y ya genera polémica
Acaba de estrenarse en Netflix la historia real de un escándalo que sacude la plataforma de series y películas a nivel mundial
Estamos hablando de Al descubierto: Jaque al rey, una producción dirigida por Thomas Tancred que reconstruye el enfrentamiento entre el campeón del mundo y el joven jugador estadounidense, marcado por acusaciones, teorías virales y una revancha que mantiene en vilo al mundo del ajedrez.
La película documental, estrenada este martes 7 de abril de 2026, tiene una duración de apenas 1 hora y 15 minutos y es una oferta ideal para ver en Netflix.
Netflix: de qué trata la película Al descubierto: Jaque al rey
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Al descubierto: Jaque al rey versa: "Dos grandes maestros del ajedrez. Una derrota impactante. ¿Y un extraño rumor sobre bolas anales? Este documental desenreda un escándalo más extraño que la ficción".
La trama de la película gira en torno a Magnus Carlsen, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, y Hans Niemann, un joven talento que irrumpió en la élite impulsado por el auge del ajedrez online.
Cómo fue el caso real entre Magnus Carlsen y Hans Niemann: un escándalo
El escándalo entre Magnus Carlsen y Hans Niemann comenzó en 2022, durante la Sinquefield Cup, cuando el campeón del mundo perdió una partida inesperada frente al joven jugador estadounidense.
Tras la derrota, Carlsen abandonó el torneo y dejó entrever sospechas de trampa, lo que desató una polémica mundial en el ajedrez. Aunque nunca presentó pruebas concretas, su actitud instaló dudas sobre el desempeño de Niemann.
El caso se volvió aún más controversial cuando Niemann admitió haber hecho trampa en partidas online en el pasado, aunque negó haberlo hecho en torneos presenciales. A pesar de las investigaciones, no se pudo comprobar que hubiera hecho trampa en esa partida específica.
La disputa escaló cuando Carlsen evitó enfrentarlo nuevamente y Niemann respondió con una demanda millonaria por difamación. Finalmente, el conflicto se resolvió sin un veredicto claro, dejando el caso como uno de los mayores escándalos en la historia reciente del ajedrez.
Dónde ver el documental Al descubierto: Jaque al rey, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Al descubierto:Jaque al rey se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Al descubierto:Jaque al rey se puede ver en Netflix.
- España: la película Al descubierto:Jaque al rey se puede ver en Netflix.