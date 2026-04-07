Netflix estrenó la película sobre el escándalo que sacudió al mundo del ajedrez y ya genera polémica

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Netflix: de qué trata la película Al descubierto: Jaque al rey

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Al descubierto: Jaque al rey versa: "Dos grandes maestros del ajedrez. Una derrota impactante. ¿Y un extraño rumor sobre bolas anales? Este documental desenreda un escándalo más extraño que la ficción".

La trama de la película gira en torno a Magnus Carlsen, considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, y Hans Niemann, un joven talento que irrumpió en la élite impulsado por el auge del ajedrez online.

Cómo fue el caso real entre Magnus Carlsen y Hans Niemann: un escándalo

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El escándalo entre Magnus Carlsen y Hans Niemann comenzó en 2022, durante la Sinquefield Cup, cuando el campeón del mundo perdió una partida inesperada frente al joven jugador estadounidense.

Tras la derrota, Carlsen abandonó el torneo y dejó entrever sospechas de trampa, lo que desató una polémica mundial en el ajedrez. Aunque nunca presentó pruebas concretas, su actitud instaló dudas sobre el desempeño de Niemann.

El caso se volvió aún más controversial cuando Niemann admitió haber hecho trampa en partidas online en el pasado, aunque negó haberlo hecho en torneos presenciales. A pesar de las investigaciones, no se pudo comprobar que hubiera hecho trampa en esa partida específica.

La disputa escaló cuando Carlsen evitó enfrentarlo nuevamente y Niemann respondió con una demanda millonaria por difamación. Finalmente, el conflicto se resolvió sin un veredicto claro, dejando el caso como uno de los mayores escándalos en la historia reciente del ajedrez.

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Dónde ver el documental Al descubierto: Jaque al rey, según la zona geográfica