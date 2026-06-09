5 documentales sobre futbolistas para palpitar el Mundial 2026

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Ángel Di María: Romper la pared

Es una miniserie de 3 episodios disponible en Netflix donde se sigue el recorrido de "Fideo" desde sus humildes comienzos en Rosario hasta la consagración mundialista. Además de repasar su carrera en Europa, profundiza en los momentos más difíciles de su vida personal y en la presión que atravesó durante años con la camiseta argentina.

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Fifa World Cup Qatar 2022: Capitanes del mundo

Si querés volver a vivir la final del último Mundial FIFA que consagró a la Argentina, esta serie documental de Netflix es la mejor opción. Muestra un acceso exclusivo a los vestuarios y la intimidad de los 32 seleccionados que participaron en Qatar 2022.

Elijo creer: El camino del Campeón

Cuenta con la narración de Ricardo Darín, y es un documental que incluye testimonios de futbolistas, cuerpo técnico y personas que formaron parte del histórico proceso liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni. Se puede ver en HBO Max.

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Muchachos, la película de la gente

Esta producción está narrada por el actor Guillermo Francella y cuenta con la dirección de Jesús Braceras. Se puede ver en Disney+ y cuenta la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 desde la mirada de los hinchas.