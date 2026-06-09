El Mundial 2026 está pronto a comenzar y muchas personas están viendo diversos documentales deportivos en streaming para poder calmar su ansiedad. A continuación te recomendamos algunos de ellos.
5 documentales sobre futbolistas para palpitar el Mundial 2026
Si te encanta el fútbol y querés calmar tu ansiedad antes del Mundial, te recomendamos 5 documentales imperdibles
¿Qué documentales sobre futbolistas podemos ver en streaming?
Emiliano Martínez: Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo
Es uno de los estrenos más recientes de Netflix y este documental recorre la vida del arquero de la Selección argentina desde sus primeros años en Mar del Plata hasta convertirse en héroe del Mundial de Qatar 2022. Incluye testimonios de figuras como Lionel Messi y Lionel Scaloni, además de secuencias animadas inspiradas en dibujos de Liniers.
Ángel Di María: Romper la pared
Es una miniserie de 3 episodios disponible en Netflix donde se sigue el recorrido de "Fideo" desde sus humildes comienzos en Rosario hasta la consagración mundialista. Además de repasar su carrera en Europa, profundiza en los momentos más difíciles de su vida personal y en la presión que atravesó durante años con la camiseta argentina.
Fifa World Cup Qatar 2022: Capitanes del mundo
Si querés volver a vivir la final del último Mundial FIFA que consagró a la Argentina, esta serie documental de Netflix es la mejor opción. Muestra un acceso exclusivo a los vestuarios y la intimidad de los 32 seleccionados que participaron en Qatar 2022.
Elijo creer: El camino del Campeón
Cuenta con la narración de Ricardo Darín, y es un documental que incluye testimonios de futbolistas, cuerpo técnico y personas que formaron parte del histórico proceso liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni. Se puede ver en HBO Max.
Muchachos, la película de la gente
Esta producción está narrada por el actor Guillermo Francella y cuenta con la dirección de Jesús Braceras. Se puede ver en Disney+ y cuenta la conquista de la Copa del Mundo de Qatar 2022 desde la mirada de los hinchas.