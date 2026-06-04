La Selección argentina, a días del Mundial 2026: cómo está la enfermería y el posible once ante Honduras

La Selección argentina trabaja en Kansas: posible 11 y cómo está la enfermería

Las alarmas físicas encendieron el debate en el búnker argentino tras las últimas prácticas de fútbol. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se entrenaron apartados debido a distintas molestias, una situación que obligó de inmediato a Scaloni a buscar soluciones provisorias en el lateral derecho.

En los ensayos formales de la semana, Agustín Giay recibió la pechera violeta de titular, ganándole temporalmente la pulseada a Nicolás Capaldo para ocupar ese sector de la línea defensiva.

Futbolistas de la talla de Lionel Messi, Leandro Paredes y Nico Paz trabajaron de forma totalmente diferenciada. Por otro lado, Julián Álvarez causó sorpresa al no entrenar a la par de sus compañeros pese a haber recibido el alta médica durante la jornada de este miércoles.

Por su parte Dibu Martínez practicó junto al resto de los arqueros utilizando un vendaje especial en su mano derecha debido a la fractura que sufrió en el dedo anular. Aunque el cuerpo técnico asegura que llegará en condiciones óptimas para el estreno, debe continuar su proceso de recuperación con la zona inmovilizada.

Con este panorama complejo, el probable once de la Selección argentina sería con Gerónimo Rulli en el arco. Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en la defensa; un mediocampo integrado por Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; mientras que en la delantera José Manuel López ingresó en lugar de Giuliano Simeone para acompañar a Lautaro Martínez.

Calendario de la Selección argentina para el Mundial 2026

La Selección argentina es cabeza de serie del Grupo J del Mundial 2026, donde comparte con Argelia, Jordania y Austria: