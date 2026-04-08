Aumentaron las intoxicaciones por monóxido de carbono: los 7 consejos claves a tener en cuenta

Tomando como referencia el informe, el aumento de casos se explica principalmente por lo que pasa en Buenos Aires, donde se registraron 59 casos en lo que va del año, muy por encima del promedio anual de 14 casos entre 2022 y 2025. Tendencia similar se observa en la CABA, que pasó de un promedio de 3 casos en años previos a 21 notificaciones en 2026.

monoxido de carbono, error, intoxicacion.jpg Un profesional matriculado debe revisar las estufas todos los años para evitar problemas con el monóxido de carbono.

No obstante y en contraste, la región Sur -históricamente la más afectada- reportó 13 casos en lo que va del año, una cifra cuatro veces menor que la registrada en 2025.

Intoxicaciones por monóxido de carbono, tendencia nacional y estacionalidad

A nivel país, se evidencia un aumento sostenido desde 2022, cuando se registraban 2,77 casos cada 100.000 habitantes, hasta alcanzar 4,2 en 2025.

Si bien la notificación de intoxicaciones por CO se mantiene durante todo el año, los datos muestran un incremento estacional marcado entre abril y septiembre, coincidente con el uso intensivo de sistemas de calefacción.

El informe también destaca que en la semana epidemiológica 27 de 2025 (del 29 de junio al 5 de julio) se registró un pico de 487 casos confirmados, cifra que representa 1,8 veces el máximo de la semana 28 de 2024, cuando se habían notificado 266 episodios.

monóxido de carbono.jpg Que la llama sea azul, clave para controlar el buen uso del gas natural.

El 70% de los casos se concentró en cinco jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires (140), Tucumán (51), Neuquén (50), Salta (49) y Mendoza (45).

Este pico coincidió con un marcado descenso de temperaturas. Durante esa semana se registraron mínimas extremas en varias provincias: en Neuquén se alcanzaron los -11°C (13°C por debajo del promedio), en Mendoza -6,7°C, en Salta -5,3°C y en La Plata -5,2°C, unos 10°C por debajo de los valores habituales.

Recomendaciones clave para no sufrir los efectos del monóxido de carbono

Ventilación : Mantenga siempre una ventana o puerta entreabierta (al menos 5-10 cm) para asegurar la circulación de aire, incluso en invierno.

: Mantenga siempre una ventana o puerta entreabierta (al menos 5-10 cm) para asegurar la circulación de aire, incluso en invierno. Revisión Profesional : Haga revisar estufas, calefones, calderas y termotanques al menos una vez al año por un gasista matriculado.

: Haga revisar estufas, calefones, calderas y termotanques al menos una vez al año por un gasista matriculado. Llama Azul : La llama de los artefactos de gas siempre debe ser azul. Si es amarilla o anaranjada, indica mala combustión y producción de monóxido.

: La llama de los artefactos de gas siempre debe ser azul. Si es amarilla o anaranjada, indica mala combustión y producción de monóxido. Lugares prohibidos : No instale calefones en baños, dormitorios o espacios cerrados.

: No instale calefones en baños, dormitorios o espacios cerrados. No usar la cocina para calefaccionar : nunca utilice el horno o las hornallas para calefaccionar la vivienda.

: nunca utilice el horno o las hornallas para calefaccionar la vivienda. Detectores de CO : Instale detectores de monóxido de carbono en el hogar y verifique su funcionamiento periódicamente.

: Instale detectores de monóxido de carbono en el hogar y verifique su funcionamiento periódicamente. Braseros: no utilice braseros, estufas a querosén o generadores en espacios cerrados.