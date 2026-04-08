La intoxicación por monóxido de carbono (CO) continúa siendo un problema recurrente en Argentina. De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), hasta la semana epidemiológica 10 de 2026 se notificaron 130 casos en el país, lo que representa un incremento en comparación con el mismo período de años anteriores.
Aumentaron las intoxicaciones por monóxido de carbono: los 7 consejos claves a tener en cuenta
Ya se registraron 130 intoxicaciones por monóxido de carbono. La situación en el país y las recomendaciones a tener en cuenta con estufas y calentadores
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de monóxido de carbono? Se trata de un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante que se genera por la combustión incompleta de materiales usados para calefacción o cocción, lo que lo convierte en un peligro grande con alto riesgo de mortalidad.
Como ocurre año tras año, la mayoría de los episodios se vinculan al uso inadecuado, la falta de mantenimiento o fallas en artefactos que funcionan con gas natural, kerosene, carbón, leña o combustibles líquidos.
Tomando como referencia el informe, el aumento de casos se explica principalmente por lo que pasa en Buenos Aires, donde se registraron 59 casos en lo que va del año, muy por encima del promedio anual de 14 casos entre 2022 y 2025. Tendencia similar se observa en la CABA, que pasó de un promedio de 3 casos en años previos a 21 notificaciones en 2026.
No obstante y en contraste, la región Sur -históricamente la más afectada- reportó 13 casos en lo que va del año, una cifra cuatro veces menor que la registrada en 2025.
Intoxicaciones por monóxido de carbono, tendencia nacional y estacionalidad
A nivel país, se evidencia un aumento sostenido desde 2022, cuando se registraban 2,77 casos cada 100.000 habitantes, hasta alcanzar 4,2 en 2025.
Si bien la notificación de intoxicaciones por CO se mantiene durante todo el año, los datos muestran un incremento estacional marcado entre abril y septiembre, coincidente con el uso intensivo de sistemas de calefacción.
El informe también destaca que en la semana epidemiológica 27 de 2025 (del 29 de junio al 5 de julio) se registró un pico de 487 casos confirmados, cifra que representa 1,8 veces el máximo de la semana 28 de 2024, cuando se habían notificado 266 episodios.
El 70% de los casos se concentró en cinco jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires (140), Tucumán (51), Neuquén (50), Salta (49) y Mendoza (45).
Este pico coincidió con un marcado descenso de temperaturas. Durante esa semana se registraron mínimas extremas en varias provincias: en Neuquén se alcanzaron los -11°C (13°C por debajo del promedio), en Mendoza -6,7°C, en Salta -5,3°C y en La Plata -5,2°C, unos 10°C por debajo de los valores habituales.
Recomendaciones clave para no sufrir los efectos del monóxido de carbono
- Ventilación: Mantenga siempre una ventana o puerta entreabierta (al menos 5-10 cm) para asegurar la circulación de aire, incluso en invierno.
- Revisión Profesional: Haga revisar estufas, calefones, calderas y termotanques al menos una vez al año por un gasista matriculado.
- Llama Azul: La llama de los artefactos de gas siempre debe ser azul. Si es amarilla o anaranjada, indica mala combustión y producción de monóxido.
- Lugares prohibidos: No instale calefones en baños, dormitorios o espacios cerrados.
- No usar la cocina para calefaccionar: nunca utilice el horno o las hornallas para calefaccionar la vivienda.
- Detectores de CO: Instale detectores de monóxido de carbono en el hogar y verifique su funcionamiento periódicamente.
- Braseros: no utilice braseros, estufas a querosén o generadores en espacios cerrados.