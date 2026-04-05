Hockey sobre patines: la Selección argentina, con Lucas Martínez, es bicampeona de la Copa de las Naciones

El equipo nacional, que fue campeón del mundo en San Juan 2022 y subcampeón en Novara 2024, también había obtenido este campeonato hace dos años en la edición 69. En esa ocasión el DT también era Páez y además del mendocino Martínez estaban sus comprovincianos Valentín Grimalt y Facundo Navarro, quien este año renunciaron a la Albiceleste por problemas personales.

El camino de la Selección argentina de hockey sobre patines al título

En la fase de grupos de la Copa de las Naciones, el quinteto albiceleste goleó por 7 a 1 a Montreux en el debut, le ganó ajustadamente a Angola por 2 a 1 en su segunda presentación en el torneo y perdió justamente frente a los italianos por 5 a 2.

La Albiceleste salió segunda en su zona y debió jugar la semifinal con el primero del otro grupo que fue Portugal, a quien superó por 3 a 1 este sábado.

Lo que viene para la Selección argentina de hockey sobre patines

Tras disputar el torneo de Suiza, Argentina afrontará los World Skate Games de Asunción, Paraguay 2026 del 11 al 18 de octubre. En los juegos del patín además estarán presentes las categorías Senior femenino y Sub 19 masculino.